Resultados del regreso de Polémica en el bar fueron por debajo de lo esperado

Cómo le fue a Polémica en el bar en su regreso a la televisión

Polémica en el bar, el clásico de América TV, volvió a la pantalla chica con una mesa con nuevos personajes que prometieron dar que hablar. Con la grilla acomodada para su reestreno, el programa que condujo Mariano Iúdica no tuvo un buen inicio.

Entre sus panelistas se encontraron, el economista Carlos Maslatón, el youtuber Emanuel Danann, el actor Nazareno Casero y la periodista Marina Calabró. De invitados en el primer programa estuvieron el director de cine Diego Recalde y los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique y Gabriel Anello.

Si bien “Trato hecho”, con Santiago Maratea, que ahora duró tan solo media hora, no dejó un buen piso, los números del renovado programa de Mariano Iúdica no lograron los esperados.

Desde su arranque, mantuvo un promedio de 0,9 puntos de rating con picos de 1,1.