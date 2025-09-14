Rating de Sábado: cómo estuvo la batalla entre Mirtha Legrand e Iván de Pineda
Además el rating de Susana Roccasalvo.
14/09/2025 | 12:54Redacción Cadena 3
FOTO: Mirtha Legrand.
Pasapalabra fue lo más visto del día, con un muy bajo promedio de 5.5 puntos. Por su parte, La noche de Mirtha llegó a los 3.8 puntos, bajando 0.2 décimas del programa de la semana anterior. De todos modos ese número le alcanzó a “La Chiqui” para entrar en el podio de El Trece.
En su estreno, Los salvajes, por América TV, el nuevo programa de Mauro Szeta, alcanzó 1.5 puntos en su primera emisión.
Por Canal 9, Implacables y Con estilo empataron como los programas más vistos de Elnueve con 1.1 puntos, pero con una baja de 0.7 y 0.6 décimas respectivamente desde el último programa.
[Fuente: Noticias Argentinas]