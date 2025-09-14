En vivo

Espectáculos

Rating de Sábado: cómo estuvo la batalla entre Mirtha Legrand e Iván de Pineda

Además el rating de Susana Roccasalvo.

14/09/2025 | 12:54Redacción Cadena 3

FOTO: Mirtha Legrand.

Pasapalabra fue lo más visto del día, con un muy bajo promedio de 5.5 puntos. Por su parte, La noche de Mirtha llegó a los 3.8 puntos, bajando 0.2 décimas del programa de la semana anterior. De todos modos ese número le alcanzó a “La Chiqui” para entrar en el podio de El Trece.

En su estreno, Los salvajes, por América TV, el nuevo programa de Mauro Szeta, alcanzó 1.5 puntos en su primera emisión.

Por Canal 9, Implacables y Con estilo empataron como los programas más vistos de Elnueve con 1.1 puntos, pero con una baja de 0.7 y 0.6 décimas respectivamente desde el último programa.

Lectura rápida

¿Cuál fue el programa más visto?
Pasapalabra fue lo más visto del día, con un promedio de 5.5 puntos.

¿Cómo le fue a Mirtha Legrand?
La noche de Mirtha alcanzó 3.8 puntos, bajando 0.2 respecto a la semana anterior.

¿Qué logró Mirtha con su rating?
Mirtha Legrand logró entrar en el podio de El Trece a pesar de la baja en su rating.

¿Qué ocurrió en el estreno de Los salvajes?
Los salvajes alcanzó 1.5 puntos en su primera emisión por América TV.

¿Cómo estuvieron los programas de Canal 9?
Implacables y Con estilo empataron en 1.1 puntos, aunque ambos tuvieron bajas en su rating.

[Fuente: Noticias Argentinas]

