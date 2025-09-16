Qué se sabe de la salud de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, tras el accidente
El influencer Thiago Medina sigue en estado delicado tras su accidente. El hospital reporta que su salud es estable, pero con pronóstico reservado. La familia y seguidores mantienen la esperanza en su recuperación.
16/09/2025 | 18:07Redacción Cadena 3
FOTO: Qué se sabe de la salud de Thiago Medina, el ex Gran Hermano, tras el accidente
El estado de salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano e influencer de 22 años, sigue siendo delicado tras el grave accidente de tránsito que sufrió el viernes pasado. Este martes 16 de septiembre, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, emitió un nuevo parte médico que mantiene en vilo tanto a sus seguidores como a sus seres queridos.
El joven continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital, donde recibe atención clínica especializada bajo el seguimiento de médicos de cirugía torácica y del servicio de terapia intensiva. Según el informe, Medina ha presentado un registro de fiebre, por lo que se le han tomado cultivos y se ha ajustado su esquema antibiótico para evitar complicaciones adicionales.
Aunque no se reportaron cambios significativos en otros aspectos de su tratamiento, el comunicado señala que el influencer "se encuentra estable" pero con un "pronóstico reservado". Este término mantiene la incertidumbre sobre su evolución, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados y la comunidad de seguidores que lo apoya.
El siniestro ocurrió el pasado viernes por la noche en la intersección de la avenida San Martín y la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, cuando Medina conducía su motocicleta y chocó violentamente contra un automóvil. Las primeras pericias sugieren que la falta de señalización en la zona podría haber sido un factor que contribuyó al accidente. La hipótesis principal de la investigación es que el conductor del coche había comenzado a realizar un giro hacia la izquierda, momento en el cual la moto de Medina impactó con su parte trasera.
El impacto fue severo y dejó a Medina con múltiples fracturas, incluyendo la de seis costillas, y varios politraumatismos en su cuerpo. Los daños internos fueron graves, lo que llevó a los médicos a realizar una intervención quirúrgica de urgencia en la que se le extirpó el bazo. Además, sufrió daños significativos en uno de sus pulmones, lo que complica su cuadro respiratorio y requiere un seguimiento cercano por parte de los especialistas.
La familia de Thiago, especialmente su expareja Daniela Celis, quien también es madre de sus dos hijas, mantiene a sus seguidores informados sobre el estado de salud del joven a través de sus redes sociales. En una publicación reciente, Celis expresó que, a pesar de la gravedad de la situación, Medina ha mostrado "una leve mejoría", agradeciendo las oraciones y energías positivas enviadas por los seguidores.
Sin embargo, hizo un llamado a la cautela, recordando que el diagnóstico sigue siendo reservado y que el joven necesita seguir recibiendo apoyo espiritual y emocional.
A lo largo del día, varios ex compañeros de Gran Hermano también se sumaron a la cadena de oraciones. Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio (ganador de la edición 2022) publicaron en conjunto un mensaje pidiendo a sus seguidores que sigan enviando energías positivas. Además, el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, expresó su solidaridad y se unió a la cadena de oración, mostrando su apoyo a través de las redes sociales.
La situación sigue siendo crítica, pero el entorno de Medina y sus seguidores esperan que su salud continúe mejorando con el tiempo. Las oraciones y el apoyo colectivo siguen siendo claves en este difícil momento.
