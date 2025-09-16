Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
La exmujer de Thiago Medina contó cómo sigue su cuadro de salud.
16/09/2025 | 14:00Redacción Cadena 3
FOTO: Daniela Celis: "Estoy destrozada por dentro"
Daniela Celis habló con Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que entraron a la casa de Gran Hermano, para contar detalles sobre la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas Laia y Aimé.
"Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas", aseguró la joven.
Con lágrimas en los ojos, Daniela confesó que está viviendo su peor momento: "Estoy destrozada por dentro. Es un diagnóstico reservado, está en terapia intensiva".
Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, contó que lo llamó varias veces y después de un tiempo la atendió la voz de una mujer: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".
"Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle. A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien", expresó Celis.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre su actualidad? Daniela Celis fue quien compartió detalles sobre su situación.
¿Con quién estuvo cuando dio la declaración? Estuvo acompañada por su amigo Nacho Castañares.
¿Cómo se siente actualmente? Expresó que está “destrozada por dentro” debido a la situación de Thiago Medina.
¿Qué modalidad de salud presenta Thiago Medina? Se encuentra en un diagnóstico reservado en terapia intensiva.
¿Cómo se enteró del accidente? Un mujer le informó que Thiago Medina había tenido un accidente y estaba hospitalizado.
[Fuente: Noticias Argentinas]