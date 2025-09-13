En vivo

Espectáculos

El llanto de Daniela Celis y “Camilota” tras visitar a Thiago en el hospital

Thiago Medina, de 22 años, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva y con respirador tras un grave accidente de tránsito en Francisco Álvarez. Su familia vive momentos de angustia.

13/09/2025 | 14:38Redacción Cadena 3

FOTO: El llanto de Daniela Celis y “Camilota” al salir del hospital donde está internado Thiago Medina

Al igual que en las internaciones anónimas, Daniela Celis y Camila “Camilota” Medina salieron del hospital de Moreno, Mariano y Luciano de Vega, donde se encuentra internado Thiago Medina, hermano de la participante de Cuestión de Peso, y padre de las hijas de un año y medio de Celis.

Ambas descendieron las escaleras de la guardia de urgencias con un gesto angustiante, esquivaron a la prensa, caminaron algunos metros más y, al doblar la esquina, la ex Gran Hermano se quebró en llanto, a lo que su ex cuñada se fundió en un abrazo antes de continuar camino.

Es que el momento de abandonar el nosocomio, mientras el ser querido continúa en estado de gravedad, es de los más angustiantes y así empatizar los medios de comunicación que, a pesar de la relevancia de la noticia, se mantuvieron en absoluto respeto ante la salida de las dos mujeres.

Según el último parte médico que compartió el Ministerio de Salud de la Provincia, el joven de 22 años continúa en “estado crítico”, con respiración asistida y en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparon el bazo, a causa del accidente vial en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno.

Lectura rápida

¿Quiénes salieron del hospital?
Salieron del hospital Daniela Celis y Camila “Camilota” Medina, familiares de Thiago Medina.

¿Qué estado de salud presenta Thiago?
Thiago Medina se encuentra en “estado crítico”, en la Unidad de Terapia Intensiva y con respirador.

¿Cuál fue la causa del ingreso al hospital?
Thiago ingresó al hospital tras un grave accidente de tránsito.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente ocurrió en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno.

¿Cómo reaccionaron las familiares al salir del hospital?
Ambas se quebraron en llanto al salir del hospital y se fundieron en un abrazo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

