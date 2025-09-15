FOTO: La conmovedora intervención de Daniela Celis por la situación de Thiago Medina

Daniela Celis fue este lunes por la mañana al Hospital Mariano y Luciano de la Vega y habló con la prensa sobre el estado de salud de su expareja, Thiago Medina, de 22 años, que se accidentó con su moto durante el fin de semana y se encuentra luchando por su vida.

"Todavía no tuve el parte médico, se da más adelante", se apuró a decir Daniela, acompañada por Romina Uhrig, su amiga desde que participaron en el reality show Gran Hermano.

"Solamente fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo. La familia de Thiago seguramente les va a decir. Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago", expresó la influencer, bastante conmovida.

"Mucha luz, cadena de oración, Reiki, al Dios que crean, que sientan, todo esto es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas y toda la familia se lo vamos a agradecer. Solamente cadena de oración", pidió Daniela.

Celis no quiso hablar demasiado porque estaba apurada por llevar al hospital lo que le habían solicitado los médicos: "Voy a seguir comprando las cosas que necesito traerle a Thiago y después seguimos hablando".

"¿Con la familia de Thiago estás bien?", le consultaron y ella dijo que sí porque todos esperan y piden lo mismo: "Estamos todos unidos".