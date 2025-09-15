La conmovedora intervención de Daniela Celis por la situación de Thiago Medina
La ex Gran Hermano se mostró muy conmovida por el difícil momento que atraviesa el padre de sus hijas.
15/09/2025 | 12:25Redacción Cadena 3
FOTO: La conmovedora intervención de Daniela Celis por la situación de Thiago Medina
Daniela Celis fue este lunes por la mañana al Hospital Mariano y Luciano de la Vega y habló con la prensa sobre el estado de salud de su expareja, Thiago Medina, de 22 años, que se accidentó con su moto durante el fin de semana y se encuentra luchando por su vida.
"Todavía no tuve el parte médico, se da más adelante", se apuró a decir Daniela, acompañada por Romina Uhrig, su amiga desde que participaron en el reality show Gran Hermano.
"Solamente fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y después vuelvo. La familia de Thiago seguramente les va a decir. Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago", expresó la influencer, bastante conmovida.
"Mucha luz, cadena de oración, Reiki, al Dios que crean, que sientan, todo esto es fundamental y muy importante y el día de mañana las hijas y toda la familia se lo vamos a agradecer. Solamente cadena de oración", pidió Daniela.
Celis no quiso hablar demasiado porque estaba apurada por llevar al hospital lo que le habían solicitado los médicos: "Voy a seguir comprando las cosas que necesito traerle a Thiago y después seguimos hablando".
"¿Con la familia de Thiago estás bien?", le consultaron y ella dijo que sí porque todos esperan y piden lo mismo: "Estamos todos unidos".
Lectura rápida
¿Quién es Daniela Celis? Es una personalidad mediática que participó en el reality show Gran Hermano.
¿Qué ocurrió con Thiago Medina? Thiago Medina sufrió un accidente en moto y se encuentra internado en grave estado.
¿Dónde se encuentra Thiago? Thiago está en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
¿Qué pidió Daniela Celis? Daniela pidió una cadena de oración y apoyo para Thiago.
¿Cómo está la familia de Thiago? La familia se mantiene unida y con esperanza por la recuperación de Thiago.
[Fuente: Noticias Argentinas]