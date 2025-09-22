Pamela Anderson marca tendencia entre mujeres sin maquillaje y sorprende en la moda

NUEVA YORK (AP) — Pamela Anderson no tuvo nada en contra del maquillaje. En su juventud, pasó por esa etapa, pero a los 58 años, comenzó a asistir a desfiles de moda y estrenos de cine con un rostro maravillosamente al natural.

Este look, especialmente para mujeres mayores, genera inquietud y desconcierto. La pregunta surgen: ¿se busca la juventud y la relevancia a través de un rostro lleno de maquillaje, o se fomenta una piel radiante avanzando sin maquillaje?

Anderson afirmó a Vogue antes de un reciente desfile durante la Semana de la Moda de París: “No estoy tratando de ser la chica más bonita de la sala. Siento que es simplemente libertad. Es como un alivio”.

Sin embargo, en el mundo no famoso, la comodidad de ir sin maquillaje puede resultar diferente. Algunos defensores del look, junto con expertos en estilo y belleza, ofrecen su opinión.

Las mujeres, particularmente las mayores, no abandonan el maquillaje de manera universal, aunque Anderson, Alicia Keys y otras celebridades que han mostrado sus rostros al natural han inspirado a muchas a dejarlo de lado.

Aun así, las mujeres trabajadoras reconocen las dificultades de hacerlo, especialmente en espacios laborales tradicionales. Deborah Borg, jefa de recursos humanos de una empresa creativa con aproximadamente 25.000 empleados, comentó: “Todavía creo que hay cierta política asociada con ello. Más en torno a sentirse y verse pulida”.

Borg mencionó que ha visto a más mujeres llegar al trabajo sin maquillaje desde el COVID, considerando que la pandemia alteró significativamente la dinámica laboral. Ella misma dejó de usar maquillaje hace cuatro años, excepto por un toque ocasional de lápiz labial rojo. En Dalya, una acogedora tienda de ropa en el barrio de Soho en Nueva York, Borg se prestó como modelo para demostrar cómo hacer que la piel al natural brille y cómo usar la vestimenta y los accesorios para resaltar el look.

Rebecca Robles, maquilladora, aconsejó a Borg y a otros con piel madura que piensen en la hidratación al elegir productos para maximizar su belleza natural. Robles recomendó una rutina de cinco pasos para el día laboral: un limpiador suave; un suero de vitamina C para iluminar y mitigar líneas finas; un humectante con protección solar; un protector solar de amplio espectro; y un bálsamo labial brillante.

“Cuando tu piel está radiante, la luz se refleja en esa humedad y puede ayudar a difuminar cualquier línea fina o poros dilatados. Así que es un ganar-ganar”, comentó Robles.

Natalie Tincher, estilista personal, elogió a Anderson, Keys y otras celebridades que optan por llevar el rostro sin maquillaje. Dijo que están dando un ejemplo para las mujeres al demostrar que pueden elegir ir sin maquillaje, con maquillaje mínimo o con un look glamuroso completo.

Para sus clientas que optan por no usar maquillaje, Tincher utiliza un enfoque de tres puntas: usar colores vibrantes en la ropa, jugar con texturas y utilizar accesorios que ofrezcan un acabado pulido.

Colleen Gehoski Steinman, quien vive cerca de Lansing, Michigan, también se alejó del maquillaje durante la pandemia. “Esta es quien realmente somos, y puedes ser hermosa tal como eres”, expresó Steinman.

Para Cate Chapman, administradora de una tienda de bagels en Carolina del Sur, prescindir del maquillaje significó liberarse de una carga que consideraba injusta. “El maquillaje se sentía como una prisión”, manifestó Chapman.