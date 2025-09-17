Nuevos registros febriles: el alarmante parte de Thiago Medina que comunicó Daniela Celis

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno, donde podría volver a ser intervenido quirúrgicamente, según reveló Daniela Celis, madre de las dos hijas de Medina.

Tras un fuerte accidente vial, el joven de 22 años lleva cinco días ingresado en el nosocomio y su ex pareja es una de las personas encargadas de compartir las novedades sobre su salud: “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes, el estado de Thiago”.

“Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, reveló Celis en su Instagram.

“Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”, concluyó la influencer.