Mercedes Ninci sufrió un robo mientras cubría la marcha del Garrahan

Mercedes Ninci hizo móviles para radio y televisión desde diferentes locaciones, según lo que indicaba la actualidad. En esta oportunidad, fue con su equipo hasta el Hospital Garrahan y dejó estacionado su vehículo por la zona cercana al lugar desde que saldría el móvil.

Si bien el auto tenía un cartel que decía "prensa" y estaba a la vista de todos, nada importó porque los periodistas dejaron varias pertenencias dentro del vehículo y los ladrones lograron abrirlo para llevarse todo.

Indignada con la situación, Mercedes publicó un video en su cuenta de Instagram para contar lo que había sucedido: "Estaba cubriendo la nota del Garrahan, acá en el hospital. En la esquina dejamos el móvil y me robaron todo. Nos abrieron el móvil, no sabemos cómo, y nos robaron todo".

?? MERCEDES NINCI DENUNCIÓ QUE EN PLENA COBERTURA DE LA PROTESTA DEL GARRAHAN, LADRONES LE ABRIERON EL AUTO DE LA RADIO Y LE ROBARON

- La propia @mercedesninci1 lo contó en su cuenta de IG pic.twitter.com/ZCBpyZY8RB — Vía Szeta (@mauroszeta) July 17, 2025

Ninci lamentó que tiene un viaje dentro de los próximos días y considera que a raíz de este episodio de inseguridad, ya no podrá hacerlo: "A mí me robaron la cartera con todo, las tarjetas... Nos vamos un fin de semana, la última semana de julio y me robaron todo, no me puedo ir, no tengo DNI, no tengo tarjetas, no tengo absolutamente nada, no puedo manejar, increíble".

Por último, expresó una queja sobre la falta de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no es la primera vez que le roban: "No hay seguridad de nada en esta ciudad, donde vas, te chorean".

En marzo de 2024, Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa. "Vivimos un infierno, estaban armados, estuvieron como dos horas, yo trataba de hablarles pacíficamente. Nosotros lo que queremos es plata y oro. Nos forzaron la cerradura y entraron por ahí", había contado en su momento.