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MasterChef Celebrity vuelve a Telefe: fecha de estreno, horario y participantes confirmados

El popular reality de cocina se estrena en Telefe el lunes 28 de septiembre a las 22:15. El jurado y los famosos participantes ya están listos para la competencia.

17/09/2026 | 08:38Redacción Cadena 3

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Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Tras la emocionante final de Gran Hermano: Generación dorada, Telefe se prepara para recibir una nueva temporada de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el aclamado reality de cocina, que ha capturado la atención del público argentino, tiene programado su debut para el próximo lunes 28 de septiembre a las 22:15. Durante esta edición, al menos 24 celebridades se enfrentarán en la cocina, mostrando sus habilidades culinarias ante un jurado exigente.

El miércoles por la noche, el canal lanzó un primer adelanto promocional, destacando a las figuras que participarán esta temporada, así como al nuevo jurado, que incluye a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien toma el lugar de Donato De Santis.

El canal anunció: "El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar ?? @wanda_nara, @dbetular, @germanmartitegui y @marubotanaok están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15 ?? Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando ?????".

Según los informes, las grabaciones del reality estaban inicialmente programadas para comenzar en dos semanas, pero se decidió adelantarlas para que el programa llegue más pronto a la audiencia de Telefe.

Los participantes confirmados son:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina "China" Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth "La Negra" Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel (Mala Fama)

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Mike Amigorena

Agencia NA

Lectura rápida

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity?
El estreno está programado para el lunes 28 de septiembre a las 22:15.

¿Quiénes son los jurados de esta edición?
Los jurados son Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

¿Quién conduce el programa?
La conducción está a cargo de Wanda Nara.

¿Cuántos participantes habrá?
Habrá al menos 24 famosos compitiendo en esta edición.

¿Por qué se adelantaron las grabaciones?
Se decidió adelantar las grabaciones para que el programa llegue más rápido a la pantalla de Telefe.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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