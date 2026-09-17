MasterChef Celebrity vuelve a Telefe: fecha de estreno, horario y participantes confirmados

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Tras la emocionante final de Gran Hermano: Generación dorada, Telefe se prepara para recibir una nueva temporada de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el aclamado reality de cocina, que ha capturado la atención del público argentino, tiene programado su debut para el próximo lunes 28 de septiembre a las 22:15. Durante esta edición, al menos 24 celebridades se enfrentarán en la cocina, mostrando sus habilidades culinarias ante un jurado exigente.

El miércoles por la noche, el canal lanzó un primer adelanto promocional, destacando a las figuras que participarán esta temporada, así como al nuevo jurado, que incluye a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quien toma el lugar de Donato De Santis.

El canal anunció: "El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar ?? @wanda_nara, @dbetular, @germanmartitegui y @marubotanaok están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15 ?? Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando ?????".

Según los informes, las grabaciones del reality estaban inicialmente programadas para comenzar en dos semanas, pero se decidió adelantarlas para que el programa llegue más pronto a la audiencia de Telefe.

Los participantes confirmados son:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina "China" Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth "La Negra" Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel (Mala Fama)

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Pachu Peña

Paula Trápani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Mike Amigorena

Agencia NA