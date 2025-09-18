Malena Pichot criticó con dureza a Pedro Rosemblat por entrevista a Gustavo Cordera

FOTO: “Una desilusión”: el descargo de Malena Pichot contra Pedro Rosemblat por la entrevista a Gustavo Cordera

La periodista Malena Pichot apuntó contra su colega Pedro Rosemblat y consideró que fue una “desilusión” la entrevista del conductor al cantante Gustavo Cordera, quien fue imputado por incitación pública a la violencia colectiva.

Es que en 2016 el músico debió quedar fuera del panorama público por sus dichos: “Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiere coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Así que Pichot consideró sobre el intérprete: “Queremos no verlo o no escucharlo porque si dejás de ser famoso, no es que te morís. El tipo no está cancelado y va a hacer un -estadio- Obras que seguramente lo llene y repita entre dos y tres funciones ¿de qué cancelación estamos hablando?”.

A continuación, se dirigió directamente al comunicador: “Se preguntan ‘¿Por qué le cuestionan a Pedro y no a Pergolini?’. Cómo lo voy a cuestionar a -Mario-Pergolini que, seguramente, a los 30 años, estaba con Cordera de la mano jugando a la rayuela. La gente no espera nada de Pergolini”.

“Nadie esperaba ver a Cordera en el medio donde trabaja Pedro que, yo entendía, que es un espacio feminista. Perdón si estaba equivocada. Su público es claramente progre y ‘kuka’. Pedro tiene muchas seguidoras mujeres y más que otros comunicadores varones”, continuó Pichot.

“Cuántos años lo vimos -a Rosemblat- trabajando con -Julia- Mengolini o sobre el escenario con Ofelia -Fernández- y eso le gestó una audiencia. Incluso antes de ser el novio de Lali. Era lo más cantado del mundo que se le cuestione eso. Es una desilusión”, insistió la periodista.

“Por qué nadie le hizo la pregunta que todos le queremos hacer, que es ‘Che, Cordera, si vos decís que hay algunas mujeres que necesitan ser violadas ¿Esto lo decís porque violaste a alguna? porque, si no ¿Cómo sabés?”, concluyó Malena.