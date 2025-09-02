En vivo

Espectáculos

Luis Majul criticó a Moria Casán, que le respondió con dureza

La "One" no dudó en responderle al conductor, quien criticó su actitud hacia otras divas del espectáculo.

02/09/2025 | 08:27Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Majul criticó a Moria Casán y la trató de "rencorosa" en live

Luis Majul criticó a Moria Casán por “hablar mal" de otras divas tales como Mirtha Legrand y Susana Giménez. El periodista compartió su punto de vista en relación con la actitud que tiene la “One” y la trató de rencorosa.

¿No es un poco "falta de códigos" en la jerga del mundo del espectáculo?”, cuestionó el conductor al escuchar que la vedette se había comparado con Susana y Mirtha.

Y opinó: "Mirtha te invita, vos vas... pum, le pegás. Pasa por ahí Susana Giménez, le pegás... detrás de la lengua karateca de Moria Casán, no hay también una mujer rencorosa".

Al ser consultada por un móvil de Intrusos, Moria opinó libremente sobre el periodista y lo acusó de querer colgarse de su fama: "Majul es un hombre gran admirador mío, de mi inteligencia. Me ha invitado siempre a sus programas. En todo caso lo veo como un mendigo de mi fama... Majul, no te cuelgues bebé".

[Fuente: Noticias Argentinas]

