Los 15 de Myla, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, con gran festejo
La modelo compartió imágenes del festejo de su hija, que eligió un vestido rojo y una torta moderna. María Vázquez expresó su amor y agradeció a los presentes.
22/09/2025 | 11:44Redacción Cadena 3
FOTO: Myla Cambiaso con su madre, María Vázquez
Myla Cambiaso, la hija más chica de María Vázquez y el polista Adolfo Cambiaso, cumplió 15 años e hizo una celebración con mucho estilo.
La adolescente eligió un vestido de color rojo, diseñado por María Gorof. Se trataba de un corset con falda corta y un saco al tono, acompañado por gran cantidad de joyas.
El look sofisticado la hacía ver mucho más grande que la edad que realmente tiene y eso lo notaron los usuarios de redes sociales al ver las fotos que la modelo compartió con sus seguidores.
Para soplar las velitas, eligió una torta muy moderna en tono crema con lazos de color rojo, al igual que su vestimenta.
Por su parte, la madre de la homenajeada, María Vázquez, eligió un look totalmente negro para el evento que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana. "Ahora sí… Feliz cumpleaños Myla. Sweet 15. Te amamos y seguí haciendo todo lo que hacés con el amor, pasión, compromiso y responsabilidad con la que encarás todo lo que te proponés desde el día que llegaste a este mundo. Siempre", le dedicó la modelo a su hija, que ya está siguiendo sus pasos en la profesión.
“Gracias a todos los amigos y familia que nos acompañaron en este día tan especial que por la lluvia seguro también lo vamos a recordar", agradeció María Vázquez.
Lectura rápida
¿Quién es Myla Cambiaso?
La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, que cumplió 15 años.
¿Qué celebración tuvo?
Realizó una fiesta con un vestido rojo y una torta moderna en tono crema.
¿Qué expresó su madre?
María Vázquez hizo una emotiva dedicación a su hija y agradeció a los presentes.
¿Cómo fue el look de Myla?
Portó un vestido diseñado por María Gorof que la hizo ver más madura.
¿Cuándo se celebró el evento?
La fiesta tuvo lugar el pasado fin de semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]