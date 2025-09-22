Los 15 de Myla, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, con gran festejo

Myla Cambiaso, la hija más chica de María Vázquez y el polista Adolfo Cambiaso, cumplió 15 años e hizo una celebración con mucho estilo.

La adolescente eligió un vestido de color rojo, diseñado por María Gorof. Se trataba de un corset con falda corta y un saco al tono, acompañado por gran cantidad de joyas.

El look sofisticado la hacía ver mucho más grande que la edad que realmente tiene y eso lo notaron los usuarios de redes sociales al ver las fotos que la modelo compartió con sus seguidores.

Para soplar las velitas, eligió una torta muy moderna en tono crema con lazos de color rojo, al igual que su vestimenta.

Por su parte, la madre de la homenajeada, María Vázquez, eligió un look totalmente negro para el evento que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana. "Ahora sí… Feliz cumpleaños Myla. Sweet 15. Te amamos y seguí haciendo todo lo que hacés con el amor, pasión, compromiso y responsabilidad con la que encarás todo lo que te proponés desde el día que llegaste a este mundo. Siempre", le dedicó la modelo a su hija, que ya está siguiendo sus pasos en la profesión.

“Gracias a todos los amigos y familia que nos acompañaron en este día tan especial que por la lluvia seguro también lo vamos a recordar", agradeció María Vázquez.