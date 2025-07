La supuesta amante de Diego Latorre desmintió a Fernanda Iglesias

El escándalo desatado por Fernanda Iglesias durante el fin de semana había llegado a su fin luego de que la supuesta amante de Diego Latorre negara rotundamente haber mantenido un affaire con el futbolista, a espaldas de su esposa Yanina Latorre.

La cuenta oficial de LAM dio a conocer unos audios de la mujer que se contactó con Fernanda Iglesias donde sostuvo que la periodista malinterpretó lo que ella le dijo: "No es ninguna infidelidad la que ocurrió", comenzaba diciendo en el audio.

"Eso es lo que te puedo decir. Nada que ver con una infidelidad. Hubo un reencuentro de compañeros, eso lo que dijo Fernanda es correcto", dejó en claro la docente de Santa Fe. Y explicó: "Fue a modo de una anécdota inocente, como después de tantos años, pasaron treintipico de años, contactarme con un chico que le fue bien, que triunfó en el fútbol, qué sé yo. De eso se trató nada más".

Fernanda Iglesias había mencionado que la docente habría mantenido un encuentro íntimo con Diego Latorre en un hotel durante unas vacaciones de ella a Buenos Aires. Sobre esto, la mujer detalló: "Justo coincidía que yo iba a Capital y nos juntamos en el hotel, pero no en una habitación, nos juntamos en un espacio un poco más privado, en un café y charlamos un rato, porque él se tenía que ir a trabajar".

Y sumó: "Hablamos de cosas super inocentes, de qué era de la vida de los chicos, que se juntaban cada dos meses a comer un asado cuando podían".

Por último, se refirió a la información que difundió Fernanda Iglesias: “Ella interpretó, o sea, hizo una suposición de algo que sí, le erré en contarle ese episodio del reencuentro, pero nunca le di detalles de que en ese encuentro había habido sexo, nada que ver. No hay ninguna prueba. Ni nunca le mostré nada, porque no hay, no existe”.

Y dejó en claro: “No pasó más que eso, y me preguntó si hubo beso, y no, no soy ninguna amante de él, ni lo fui, ni lo soy, ni lo seré. Nunca, nada que ver. Ella se trató de conectar conmigo, me escribió, me dijo si me podía llamar, y ahí quedó. Ella no me molestó más y tampoco le escribí”.