¿La app del banco lo bloqueó por su retoque estético? Qué dijo Ricky Maravilla

Este miércoles, Pilar Smith reveló en el programa Gossip (NET TV) que Ricky Maravilla habría acudido al banco para quejarse, ya que no pudo acceder a la app de la entidad financiera debido a un problema con el reconocimiento facial, lo que habría resultado en el bloqueo de su cuenta. Al parecer, la plataforma no habría reconocido su rostro tras sus recientes retoques estéticos.

Sin embargo, TN Show contactó al cantante de ¿Qué tendrá ese petiso?, quien negó rotundamente lo mencionado por la periodista. Además, afirmó conocer quién estaría detrás de estos rumores.

"No es cierto. No tuve problemas con ningún banco. Me preguntaron varios medios, pero no soy yo", afirmó Ricky.

Luego, el artista aclaró que no ha tenido inconvenientes para acceder a su cuenta bancaria: "No he tenido ningún problema con ningún banco, debe ser otra persona".

Ricky Maravilla también insinuó que su exnovia, Taky Natalí, podría estar detrás de la falsa noticia. "Pensé en esto y ya sé quién está detrás de todo esto, y me lo atribuyen a mí, es TAKY NATALÍ", escribió en un mensaje de WhatsApp.

“Tengo pruebas. ¡Soy culpable por haber creado al monstruo! Mi entorno me envió este video”, agregó, adjuntando un clip de una historia de Instagram que Tamara Pettinato compartió el año pasado junto a la cantante, en el que se escucha: “No se toquen mucho la cara porque después Mercado Pago no te reconoce”. Pettinato comentó en ese momento: “No puede entrar a Mercado Pago porque le dice que no es su rostro, y ella no se hizo nada, solo se puso hielo”.

Con estas declaraciones, Ricky Maravilla insinuó que Taky Natalí intentó vengarse de algo que le sucedió a ella en los últimos meses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/