Incertidumbre en Telefe: cambiaron días y horarios de La Voz Argentina

La Voz Argentina atravesó cambios de último momento de cara a la última parte del año, con el fin de preparar la grilla de programación para los próximos proyectos a estrenar en Telefe. El reality de canto no se transmitió durante este domingo, lo que generó incertidumbre en su fiel audiencia.

El reality, que se encontraba en su etapa "tercer round", se vio afectado por distintos motivos durante las últimas semanas; elecciones electorales, partidos de futbol de la Selección y de Copa Libertadores.

Finalmente, Telefe decidió cambiar su horario de viernes a domingo por otro que quede más cómodo para la audiencia.

Nuevo día y horario de La Voz Argentina

El ciclo que conduce Nico Occhiato cambiará sus días de trasmisión durante la recta final, lo que complicó a la audiencia que sigue el programa día a día. A partir de esta semana, los nuevos días y horarios pasarán a ser de lunes a jueves a partir de las 22 hs.

Qué es “tercer round”

El programa se encuentra en su etapa “tercer round”, que significa que los participantes de cada equipo se enfrentan en tres batallas de a dos, de donde sale un solo ganador que dará el paso siguiente al concurso.

Los participantes que no pudieron pasar la prueba, tienen un último intento: se suben al escenario para una presentación individual y serán evaluados por los demás artistas. Quien obtenga el menor puntaje es quien quedará eliminado del certamen.