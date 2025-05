Franco Mercuriali inicia su programa "Mercuriali 630" en Radio Rivadavia este domingo

Franco Mercuriali se reintegra a la radio con un nuevo proyecto titulado "Mercuriali 630", que comenzará a transmitirse este 1 de junio por Radio Rivadavia. El periodista, conocido por su labor en TN, había estado alejado de los medios radiales durante un año. Con este nuevo programa, Mercuriali espera retomar su contacto con la audiencia dominical.

"Mercuriali 630" sustituirá el programa de Ignacio Ortelli, "Si pasa, pasa", que se emitía justo después de Código Dolabjian, presentado por Camila Dolabjian. Este cambio marca el nuevo rumbo de la programación de la emisora, que busca refrescar su contenido y atraer a más oyentes.

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Mercuriali celebró el inicio de esta nueva etapa. Expresó su alegría por regresar al aire, manifestando: "Extrañaba tanto hacer radio. Gracias Radio Rivadavia! Desde el próximo domingo de 9 a 12hs estaré conduciendo Mercuriali630", junto a la imagen promocional del programa.

Aunque aún no reveló todos los detalles, Mercuriali prometió que pronto dará a conocer el nombre de su equipo. A través de su mensaje presentó su entusiasmo, afirmando: "Pronto les contaré más detalles del equipo que me acompañará. Me pone feliz incorporarme a una radio con excelentes periodistas y que no para de crecer. Los espero los domingos a la mañana ????".

Este próximo 1 de junio se espera un regreso lleno de novedades y el inicio de una nueva etapa en la carrera profesional de Franco Mercuriali, quien sigue siendo una figura emblemática en el mundo de la comunicación.