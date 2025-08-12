Norberto Marcos advirtió que la falta de diálogo con Fátima Flóres puede terminar mal

El productor teatral Norberto Marcos advirtió que, a causa de la ausencia de diálogo con su ex mujer, Fátima Flóres, “Va a terminar todo mal”, al tiempo que se lamentó por los cruces mediáticos entre ambos.

En principio, negó haber sugerido que la cómica y el presidente Javier Milei se “usaron mutuamente” durante su relación: “Lo dije con la mejor de las ondas. Jamás pensaría mal de Fátima, todo lo contrario. Es sabido el cariño que siento por ella y lo he sentido toda mi vida, que es amor, más que cariño.

“Sería el último en tratar de herirla o lastimarla de algún modo. Me preocupa mucho es esa especie de amenaza -refiere al señalamiento de Flóres- ‘Si hablara’. Si hay algo que quiera decir, que lo diga porque sino queda todo en una nebulosa y estamos todos en un manto de sospecha. Si nos dejamos llevar por esas cosas, va a terminar todo mal. Nos tendríamos que juntar a hablar y ponernos de acuerdo”, añadió Marcos.

Respecto a las cuestiones económicas post divorcio, el empresario explicó: “Todavía estamos en instancias judiciales, es un proceso que no busqué y aquí estamos. No hacía falta poner abogados”.

“Duele tener que respondernos a través de las cámaras y los letrados, cuando fuimos dos personas que convivimos por muchos años. Cuando la invito a tomar un café, no tenemos oportunidad de dialogar. Me hubiera gustado que -Marcelo- Polino, que es amigo de los dos, intercediera”, continuó.

Al ser consultado por un enfoque tóxico de la relación, del cual incluso se mencionaron rasguños o manipulaciones por parte de la artista, en lugar de negarlo, Marcos sostuvo: “No voy a hablar de nuestra intimidad. No digo que no, ni que sí porque no tengo porque revelar sobre nuestra privacidad”.

No obstante, el cuestionamiento se volvió más directo e insistente, antes de concluir la entrevista. Al tener que definir entre una respuesta positiva o negativa, el empresario se limitó: “Sí hay que elegir, digo que no”.