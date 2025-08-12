En vivo

Huracán busca un buen resultado ante Once Caldas en la Sudamericana

El “Globo” juega en el estadio Palogrande de Manizales en busca de un buen resultado para definir la serie en Buenos Aires.

12/08/2025 | 19:07Redacción Cadena 3

FOTO: Once Caldas vs. Huracán

Se juegan los primeros 45 minutos del partido.

Huracán visita a Once Caldas de Colombia en un encuentro correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El “Globo” llega a este duelo después de un contundente triunfo por 1-0 frente a Corinthians en el último partido de la fase de grupos. En aquel partido, el gol que selló el triunfo del elenco de Parque Patricios fue convertido por el mediocampista ofensivo Franco Watson.

Por otra parte, "El Tricolor" viene de golear 4-0 a San Antonio Bulo Bulo en el último encuentro de la fase inicial de la Copa Sudamericana.

Detalles del partido y las formaciones de ambos clubes

Copa Sudamericana

Octavos de final- ida

Once Caldas- Huracán

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Estadio: Palogrande

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta Santos, Mateo Garcia, Jáider Riquett, Luis Ángel Palacios Mena, Kevin Cuesta, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Alejandro Garcia, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. D.T: Hernán Darío Herrera.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Román Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral y Matías Tissera. D.T: Frank Darío Kudelka.

Lectura rápida

1. ¿Qué están jugando? El partido entre Huracán y Once Caldas por la Copa CONMEBOL Sudamericana.

2. ¿Quiénes son los equipos en juego? Huracán de Argentina y Once Caldas de Colombia.

3. ¿Cuándo se juega el partido? El partido se está jugando en este momento, en los primeros 45 minutos.

4. ¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? En el estadio Palogrande, en Manizales, Colombia.

5. ¿Cómo llegan los equipos al partido? Huracán viene de ganar 1-0 a Corinthians y Once Caldas de golear 4-0 a San Antonio Bulo Bulo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

