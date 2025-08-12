Huracán busca un buen resultado ante Once Caldas en la Sudamericana

Se juegan los primeros 45 minutos del partido.

Huracán visita a Once Caldas de Colombia en un encuentro correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El “Globo” llega a este duelo después de un contundente triunfo por 1-0 frente a Corinthians en el último partido de la fase de grupos. En aquel partido, el gol que selló el triunfo del elenco de Parque Patricios fue convertido por el mediocampista ofensivo Franco Watson.

Por otra parte, "El Tricolor" viene de golear 4-0 a San Antonio Bulo Bulo en el último encuentro de la fase inicial de la Copa Sudamericana.

Detalles del partido y las formaciones de ambos clubes

Copa Sudamericana

Octavos de final- ida

Once Caldas- Huracán

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Brasil)

Estadio: Palogrande

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta Santos, Mateo Garcia, Jáider Riquett, Luis Ángel Palacios Mena, Kevin Cuesta, Michael Barrios, Luis Francisco Sánchez, Alejandro Garcia, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. D.T: Hernán Darío Herrera.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomas Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Román Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral y Matías Tissera. D.T: Frank Darío Kudelka.