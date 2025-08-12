Con un insulto, el exembajador en China criticó a Macri por acordar con Milei

El exdiplomático Diego Guelar responsabilizó este martes al expresidente Mauricio Macri de los recientes fracasos electorales del PRO y tildó al fundador de ese espacio de “reverendo hijo de puta” por haber acordado con Javier Milei, mientras que deslizó la posibilidad de que el exmandatario haya tomado decisiones orientadas por “un negocio personal”.

Al ser consultado en una entrevista radial sobre quién le puso el “último clavo al cajón del PRO”, Guelar respondió: “Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico. No es muy diplomático”, aclaró.

"Mauricio Macri es un hijo de puta"



Diego Guelar, candidato a senador nacional, responsabilizó al expresidente por el fin del Pro en @NoDejes899 con @rominamanguel

Guelar, quien estuvo estos años alineado al PRO y fue embajador en China durante el gobierno de Macri, hoy es candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la lista de la Ucedé.

Tras ese exabrupto, los entrevistadores le comentaron a Guelar que parecían dichos más propios del presidente Javier Milei, a lo que contestó: “Tengo una influencia”.

“Estoy influenciado por la era Javier Milei. Tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”, añadió.

E insistió: “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia. Estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal. No sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra o con su gurú o quién sea qué diablos le pasó”.

“Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces, digo “no sé”. Pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”, agregó.