FOTO: Romina Uhrig respondió a las acusaciones de haber tenido un trío con L-Gante: "Hablar por hablar"

La ex participante de Gran Hermano, Romina Uhrig, enfrentó los rumores de haber participado de un trío con L-Gante cuando este aún tenía una relación con Wanda Nara. A través de sus historias, la ex diputada desmintió haber mantenido relaciones íntimas con el músico y manifestó su enojo con la producción de Sálvese quien pueda.

“Estaría bueno que, antes de ‘informar’, se chequee mínimamente la información. Para no decir mentiras y no hablar por hablar”, publicó la ex hermanita al escuchar la nota que el ciclo de Yanina Latorre le realizó a Miguelita Fredes Sarasola, una joven parecida a Wanda Nara y que aseguró que mantuvo un trío con ella y el cantante.

Uhrig fue contundente al aclarar cuál es su vínculo con el artista: "Elián es mi amigo. Y a la chica nunca la vi, no sé quién es".

De esta forma, la ex GH puso fin a las especulaciones y negó haber sido la “tercera en discordia” entre L-Gante y Wanda.

Quién es la influencer que aseguró haber mantenido un trío con L-Gante y Romina Uhrig

Miguelina Fredes Sarasola es una joven que trabaja en una popular aplicación de venta de contenido explícito y de sus redes sociales. La rubia, que tiene un look similar al de Wanda Nara, dijo haber conocido a L-Gante desde hace ya tres años, durante el rodaje de uno de sus videos musicales.

En sus declaraciones a SQP, aseguró haber estado junto al cantante de música RKT: “Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”.

Además, confesó haber mantenido un trío con el músico y Romina Uhrig, ex diputada y participante de Gran Hermano: “Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘ esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía? ’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘ es Romina ’ ”.