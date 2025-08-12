FOTO: Detienen a barrabrava de Independiente por robo a supermercado en Buenos Aires

Un barrabrava de Independiente fue detenido en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, acusado de participar en un robo cometido por "Los Diablos de Lomas" a un supermercado, en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora ordenó un allanamiento en la zona sur del conurbano en una vivienda ubicada en Iparraguirre al 1300.

Durante el procedimiento se concretó la captura de un barra de 44 años y se incautó su celular, al tiempo que se encontraron a otras siete personas que se hallaban en la finca, quienes serán sancionados por el Ministerio de Seguridad con cuatro años de admisión.

El delito se llevó a cabo el 8 de abril pasado en una cadena de supermercados emplazada en la avenida Almancio Alcorta y Romero.

"A ver qué se va a llevar la barra de Independiente", fue la frase de uno de los miembros de la facción.

Los ladrones sustrajeron varios artículos y huyeron en un colectivo.