La Liga Profesional premió a Damián Ayude como el mejor DT de la Fecha 4
El entrenador de San Lorenzo recibió el reconocimiento tras la victoria 1-0 sobre Vélez.
12/08/2025 | 18:27Redacción Cadena 3
FOTO: Damián Ayude se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha 4 del Torneo Clausura
La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol reveló que Damián Ayude se quedó con el premio del Mejor DT de la Fecha 4 del Torneo Clausura.
"El Mejor D.T de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2025 es Damián Ayude que logró una victoria importante con San Lorenzo y se ubica en el segundo lugar de la Zona B", escribió la cuenta oficial de la LPF en Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por dos emoticones: un trofeo y dos manos que apuntaron al cielo.
El entrenador se llevó el premio individual por el triunfo 1-0 con Vélez Sarsfield en el Nuevo Gasómetro. Aquel contundente resultado sirvió para concretar un mejor posicionamiento en su zona del Torneo Clausura. Además, generó un claro envión anímico para su equipo, el cual venía de una dura caída con Tigre.
Lectura rápida
¿Quién fue premiado como el mejor DT?
Damián Ayude fue reconocido como el mejor DT de la Fecha 4.
¿Qué equipo dirige Damián Ayude?
Dirige a San Lorenzo.
¿Cuál fue el resultado del partido que le dio el premio?
La victoria fue 1-0 sobre Vélez Sarsfield.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El encuentro se disputó en el Nuevo Gasómetro.
¿En qué lugar de la tabla se encuentra San Lorenzo?
Actualmente, San Lorenzo se ubica en el segundo lugar de la Zona B.
