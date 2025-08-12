Rosario: preso fue operado de urgencia tras ingerir una bombilla de mate

Un detenido del Complejo Penitenciario Rosario (CPR) debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón luego de que los médicos descubrieran que había ingerido una bombilla de mate, la cual quedó alojada en su cavidad torácica. El hecho ocurrió en la noche del domingo, cuando el interno, de 35 años, comenzó a sufrir fuertes dolores estomacales y requirió atención médica inmediata.

Tras ser evaluado en el servicio médico de la unidad penitenciaria, ubicada en 27 de Febrero al 7800, se le realizó una placa radiográfica que reveló la presencia del objeto metálico atravesado en el tórax.

Ante la gravedad del caso, las autoridades penitenciarias dispusieron su traslado al hospital Eva Perón, donde fue sometido a una cirugía de urgencia en la tarde de este lunes. La intervención fue exitosa y los médicos lograron extraer la bombilla. El hombre permanece en observación y, una vez estabilizado, será reintegrado al CPR.

El afectado cumple condena en el penal rosarino por una serie de delitos graves, entre ellos abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con robo, además de tentativa de robo simple, hurto y amenazas. Su historial delictivo agrega un factor llamativo al inusual incidente.

Si bien las autoridades no confirmaron las causas que llevaron al interno a tragarse la bombilla, el caso abre interrogantes sobre si se trató de un accidente o un intento de autolesión, práctica que, en algunos contextos carcelarios, busca forzar traslados a hospitales para evadir condiciones de encierro. El Servicio Penitenciario no emitió mayores declaraciones.