El Manchester City cede a Jack Grealish al Everton tras bajo rendimiento

El delantero no fue tenido en cuenta para el Mundial de Clubes y dejó el club a préstamo. La opción de compra es de 58 millones de euros y se espera su retorno a la competición.

12/08/2025 | 19:36Redacción Cadena 3

FOTO: Jack Grealish

El inglés Jack Grealish dejó de ser jugador del Manchester City y continuará su carrera en el Everton, tras ser cedido por un año con opción de compra de 58 millones de euros.

El delantero inglés, que llegó al club en agosto de 2021 por 120 millones de euros, no logró justificar la inversión y perdió protagonismo en el equipo dirigido por Josep "Pep" Guardiola, lo que derivó en su salida.

La decisión se oficializó este martes, cuando se filtró una imagen del futbolista de 29 años firmando contrato con el conjunto de la ciudad de Liverpool.

La operación se concretó luego de una temporada con escasa participación: Grealish fue titular en apenas 16 partidos y quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de Clubes, reflejo de su bajo nivel y del lugar que ocupaba en la competencia interna por los puestos de extremo.

Durante sus cuatro años como jugador del City, el ex Aston Villa disputó 157 encuentros, marcó 17 goles y dio 23 asistencias, de los que su primera temporada fue la más activa, con 39 partidos jugados, 31 titularidades, seis goles y cuatro asistencias.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue perdiendo espacio ante la consolidación de figuras como Phil Foden, Bernardo Silva y Jeremy Doku, y la reciente incorporación de Rayan Cherki por 36.5 millones de euros.

Grealish deja el club con siete títulos obtenidos, entre ellos tres Premier League y la Champions League 2023 y su salida marca el cierre de un ciclo que comenzó con grandes expectativas y terminó con una cesión a un competidor directo en la Premier League, en busca de recuperar continuidad y nivel competitivo.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador que se unió al Everton?
El jugador que se unió al Everton es Jack Grealish.

¿Por cuánto tiempo fue cedido Grealish?
Grealish fue cedido por un año.

¿Qué cantidad se estableció para la opción de compra?
La opción de compra se establece en 58 millones de euros.

¿Por qué dejó Grealish el Manchester City?
Dejó el club por su bajo rendimiento y escasa participación en los partidos.

¿Cuántos títulos ganó Grealish con el City?
Grealish ganó un total de siete títulos durante su tiempo en el club.

[Fuente: Noticias Argentinas]

