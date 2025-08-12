FOTO: Detuvieron a dos menores que circulaban con una moto robada en la General Paz

Dos menores de 15 y 17 años, uno de ellos con un cuchillo, fueron detenidos en la avenida General Paz cuando circulaban en una moto robada.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad encontraron a los presuntos delincuentes sin casco, a la altura de la avenida Eva Perón, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Los oficiales interceptaron a los implicados en la calle Barros Pazos, en Villa Riachuelo, y constataron que el rodado es un modelo Honda CG125, a la cual le faltaba la llave de contacto y que tenía los cables de arranque cortados.

El conductor, de 17 años, manejaba sin licencia, al tiempo que el adolescente de 15 viajaba con un arma blanca.

En este sentido, el Juzgado de Menores N°2 ordenó el traslado de los sospechosos al Instituto Inchausti y la incautación de la motocicleta.