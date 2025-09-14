Elena Roger compartió su rutina de cuidado vocal en la mesa de Mirtha Legrand

FOTO: Elena Roger estuvo en la mesa de Mirtha Legrand.

Elena Roger fue una de las invitadas de honor a la mesa de Mirtha Legrand, donde habló sobre su trayectoria y reveló los secretos para cuidar su voz.

La reconocida artista sorprendió al confesar que es muy rigurosa con su alimentación para mantener su salud vocal.

Cuando Mirtha le preguntó si se cuidaba la voz, Roger respondió: "Cuando tengo que cantar sí, me cuido mucho. Descanso y alimentación". Además, confesó que evita algunos alimentos para evitar inflamaciones: "Harinas, dulces, lácteos...", lo que sorprendió a los otros invitados del programa.

La actriz explicó que los resfríos y otras enfermedades se relacionan con el intestino, por lo que una buena alimentación es clave para la salud en general y, por ende, para la voz.

El cuidado de su voz también incluye el entrenamiento, que realiza con una profesora que la acompaña hace más de 20 años. "Ahora no es algo que haga a diario, pero de vez en cuando tomo alguna clase con ella", comentó Roger, destacando la importancia del entrenamiento vocal.

Roger, que además de cantante y actriz es bailarina, se refirió a su pasión por la danza. "Logré ser bailarina a través de muchas clases y trabajo", dijo, y agregó: "Ahora me puse otra vez a entrenar y me encanta, salgo de las clases con una energía increíble y renovada" .

Para cerrar, contó con humor que, a sus 50 años, aprendió a hacer la medialuna y la vertical, lo que causó la admiración de los presentes.