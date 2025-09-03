El Trece y A24 presentan nuevas propuestas de programación enfocadas en el humor

Siguen los movimientos en la TV, tanto en aire como en cable, no paran las novedades. Según informó el periodista especializado en espectáculos, Pablo Montagna, en su cuenta de X (antigua Twitter), tanto El Trece como A24 apuestan por nuevas propuestas.

Adrián Suar y la gerencia del canal del solcito le darán espacio al humor femenino con la incorporación de Las Chicas de la Culpa, un exitoso grupo de comedia integrado por las actrices y comediantes Connie Ballarini, Malena Guinzburg, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. Actualmente se las puede ver en el teatro y en Streaming. Muy pronto volverán por la revancha en TV de aire (tuvieron un no muy exitoso paso por el ciclo LPA de Flor Peña).

Otro que apuesta al cambio en A24. La señal de noticias por cable incorporará a Polémica en el Bar a su programación de lunes a viernes a las 21. Además, siguiendo con las novedades en el mismo canal, Pablo Rossi se sumará a Wi-Fi, el ciclo que conducen Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti.