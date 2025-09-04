Cecilia Milone recuerda con amor a Chico Novarro en su cumpleaños número 92

FOTO: “No puedo parar de amarte”: Cecilia Milone y su mensaje por el cumpleaños de Chico Novarro

Bernardo Mitnik, mejor conocido como “Chico Novarro”, cumpliría hoy 92 años y décadas de una destacada carrera a nivel internacional. A pesar de su fallecimiento en agosto de 2023, su familia y admiradores lo recordaron con gran emoción, aunque hay un caso especial: el de Cecilia Milone, quien aseguró: “No puedo parar de amarte”.

El conflicto entre Milone y la familia de Novarro se originó cuando la actriz confesó un vínculo extramatrimonial con el cantautor. Con el tiempo, la intérprete añadió intensidad a su angustia por el fallecimiento de su amado.

En este aniversario, Cecilia publicó en su Instagram: “Naciste la madrugada del 4 de septiembre. Son días claves donde miro tus fotos y te escucho cantar. Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Hola, era el llamado que estaba esperando’. Durante muchos años nos privamos, vos de mi saludo, y yo, de la ternura de tu voz, esperándome”.

“¿Por qué lo dejo por escrito? Porque nada hay más presente que las palabras y porque mi amor es mío, y yo soy tuya. Renacé, Miki, por siempre jamás”, concluyó en la publicación que eliminó al cabo de algunas horas.

Más tarde, Julieta Novarro, hija del intérprete, compartió una imagen de su papá y su mamá, Cristina Alessandro, esposa del músico, durante una celebración. Sobre la postal, redactó: “Siempre festejando”. Sin embargo, el recuerdo no terminó ahí.

Posteriormente, Milone redactó en su Instagram: “No puedo parar de amarte. Sólo vos, conseguiste, que hiciera una pausa que me alejó de vos, y me perdió de mí. Hoy, celebró un año de haber retornado a mi camino, y a esta Ceci que sólo se alimenta en escenarios. Te amo, poeta, de mi vida. ¡Allá vamos! Otro estreno, en el día que naciste”.