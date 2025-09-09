Carlos Maslatón se suma como nuevo confirmado a Polémica en el Bar

Polémica en el Bar, formato pionero de la TV mundial vuelve a la pantalla de A24 y en las últimas horas sumó un integrante a la mesa, hasta ahora el único confirmado era Mariano Iúdica, conductor del ciclo.

Se trata de Carlos Maslatón, economista y ex socio-amigo del actual presidente de la nación, Javier Milei.

El mismo Maslatón lo confirmó en sus redes sociales. En su cuenta oficial de X, acompañó un foto donde se pueden ver las puertas de las instalaciones de América TV con el siguiente texto: “Aquí en Fitz Roy, en la teledifusora América, tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar”,

En el mismo extenso escrito adelanta el horario del envío: “volverá a salir al aire en breve de 21:00 a 22:00 de lunes a viernes”. Este año el histórico ciclo se emitirá por la pantalla de A24, la señal informativa de América.

“Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960, cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos”, cierra el posteo del ex C5N.

Los Heaters no se hicieron esperar y uno de los comentarios en respuesta a la publicación, del usuario Ariel Wolberg, se pregunta: “No me digas que el socio de Massa, Vila, te dio un contrato para rosquear en favor de Massa, no”.