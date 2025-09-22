Cambios en la programación de América TV: “Trato hecho” durará solo media hora

América TV buscó remontar el bajo rating de las últimas semanas con una nueva programación y un acomodo en su grilla, que corrió a partir de este lunes. Uno de los afectados fue “Trato Hecho”, el programa de juegos que condujo Santiago Maratea, siendo reducido a tan solo media hora.

De esta forma, Sálvese quien pueda continuó con su horario habitual de una hora. Ángel de Brito y su LAM mantuvieron sus dos horas de programación.

"Trato hecho" salió al aire por solo 30 minutos, mientras que el clásico “Polémica en el bar” volvió a la pantalla de América TV con la conducción de Mariano Iudica a las 22:35.

Con un estreno que pareció prometedor, Santiago Maratea no logró mantener un buen promedio de rating durante su tiempo al aire a comparación de su competencia directa, razón por la cual el programa continuó con tiempo reducido.