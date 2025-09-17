Sueños de Radio: el rector de la UNC valoró el rescate de las culturas locales

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, integra el jurado de especialistas de “Sueños de Radio”.

En ese marco, en las instancias finales del concurso, consideró: “Quedé muy entusiasmado al ver y escuchar la capacidad de producción, la creatividad de los jóvenes de colegios secundarios. También me pareció muy valioso que se hayan rescatado en cada caso las culturas, las costumbres, las vivencias locales, que muchas veces no se conocen. Allí radica la importancia de poder comunicarlo a través de la radio, y está bueno que los jóvenes recuperen esa herramienta de comunicación. Además, ese rasgo de los entornos productivos me parece muy importante porque muchas veces no se refleja y tiene una riqueza muy particular para hacerlo conocer”.

Cadena 3 considera que “Sueños de Radio” es mucho más que un concurso. Sostiene que es un modelo de formación sobre comunicación para miles de estudiantes secundarios de todo el país.

El rector de la UNC, opinó que “es muy importante el aporte del certamen en ese sentido. En estos tiempos, dentro de tantas competencias que se valoran para desempeñarse en la vida y en el ámbito laboral, la capacidad de comunicar y transmitir ideas, la creatividad y el trabajo en equipo, son habilidades muy importantes en los procesos de formación. Y justamente el concurso reúne todas esas características. Es un aporte muy importante en el proceso de formación de los estudiantes secundarios”.

Para Cadena 3, “Sueños de Radio” es un potencial semillero de vocaciones vinculadas con la comunicación.

Boretto agregó que “el certamen recupera el valor de la radio y su potencia para difundir las vivencias de las comunidades, en la gran diversidad y riqueza que tiene el país”.

