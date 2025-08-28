La huella de "Sueños de Radio", de Misiones a Mendoza

Constanza Maidana es profesora del Bachillerato Pedagógico Nº 3 de la ciudad misionera de Leandro Alem.

En diálogo con Cadena 3, señaló que “la grabación del demo fue una experiencia muy significativa para nuestros estudiantes. Muchos de ellos provienen de zonas rurales y suburbanas, y verse en este desafío los llenó de entusiasmo y orgullo. Sentirse escuchados y valorados en un espacio como la radio fue para ellos algo único y profundamente motivador”.

Maidana agregó: “Como escuela, buscamos siempre que la educación trascienda las aulas y se conecte con la vida. Estamos muy comprometidos con el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudadanía responsable. Por eso, realizamos distintas acciones como la construcción de bancos con ladrillos ecológicos en nuestro playón, la conformación de una Patrulla Ambiental de alumnos que cuida la limpieza de la escuela y las caminatas de plogging para recolectar residuos en la comunidad. También llevamos adelante emprendimientos escolares con materiales reciclados, como porta–sahumerios y kits de frescura, y el año pasado elaboramos macetas con yerba reciclada. Son pequeñas acciones que reflejan nuestro deseo de aportar a un mundo mejor”.

Al final, Maidana definió el balance de la participación en el certamen: “Nos llevamos no sólo un hermoso recuerdo, sino también un gran aprendizaje. Gracias a Cadena 3 y Sueños de Radio por abrirnos las puertas, motivarnos a crecer, desarrollar, visibilizar lo lindo que es cuidar lo que nos rodea y, sobre todo, hacernos sentir parte de este sueño”.

A su turno, Hernán Rodríguez, docente de la escuela 4-100 Villa 25 de Mayo, de la localidad mendocina que lleva ese nombre, señaló: “El programa trata sobre la Villa 25 de Mayo –un distrito de San Rafael- que tiene mucho valor histórico porque allí se erigió el primer fuerte en la zona. Para los chicos fue muy importante. Les sirvió para ordenarse como grupo, poder editar e investigar, y tener un conocimiento más profundo de su región, de sus raíces y del valor histórico de la Villa 25 de Mayo, y relacionar esos contenidos con la escuela”.

Por último, Juan José Dichiara, de la escuela 4-039 Cruz de Piedra, de la localidad mendocina homónima, contó que eligieron la categoría Turismo “porque el establecimiento escolar se encuentra ubicado en la ruta del vino y del olivo, donde pasan muchos turistas por la zona para visitar bodegas y otros emprendimientos locales, dándole valor a toda la zona sur del departamento de Maipú”.

“Los chicos –concluyó- se sintieron muy motivados y entusiasmados por participar. Ojalá que sirva. La comunidad en general lo tomó muy bien, porque tratamos de difundir todo lo que se está haciendo a nivel local”.

El jueves 18 de septiembre, Cadena 3 anunciará los programas ganadores de las categorías turismo, ambiente, tecnología y campo. Y en noviembre instalará los equipos de radios digitales completos en los colegios que resultaron premiados.