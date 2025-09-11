Evaluó 20 programas de "Sueños de Radio" y quedó maravillada

FOTO: Caraballo destacó el acompañamiento de los docentes a sus estudiantes.

Acaba de concluir la etapa de selección de los programas más destacados por parte del equipo de evaluadores de Sueños de Radio.

Ahora se abre la instancia de trabajo del jurado de especialistas, que debe definir los cuatro mejores de las categorías campo, turismo, ambiente y tecnología.

El anuncio oficial se hará el jueves 18 durante el programa Ahora País.

En ese marco, Cadena 3 dialogó con Gladys Caraballo, propietaria de la FM Ecos del Crestón, de la ciudad salteña de San José de Metán.

Conductora y docente, contó: “Viví una experiencia maravillosa, porque en cada uno de los programas que me tocó escuchar vi la gran responsabilidad con que los hicieron y una gran creatividad. Lo que más me entusiasmó fue lo que me provocaron: me dio la sensación de que hice un circuito turístico por todo el país, recorriendo pueblitos y conociendo historias y culturas de muchos lugares”.

Caraballo añadió: “Conocí innovaciones tecnológicas que se están aplicando en algunos lugares y cómo la gente se proyecta para mejorar su calidad de vida. Los trabajos de investigación me parecieron impecables. Cada una de las entrevistas fueron realizadas con mucho cuidado, con repreguntas para plantear algunos aspectos”.

Y concluyó afirmando: “Me gustó mucho el acompañamiento de los docentes. Me emocionó muchísimo porque me hizo ver la capacidad de los chicos para hacer cosas maravillosas cuando se lo proponen. Y por eso valoro mucho al concurso Sueños de Radio. Valoro mucho la iniciativa”.