Ya estamos en Buenos Aires y Santero nos cuenta si también llegará BMW al TC

Cadena 3 Motor ya se encuentra en el Autódromo 'Oscar y Juan Galvez' de la Ciudad de Buenos Aires, con 18°C de temperatura, nos ha recibido un cielo parcialmente nublado, alguna amenaza de lluvia para el resto de la jornada, pero con pronóstico de sol para las dos jornadas de sábado y domingo, donde el Turismo Carretera cerrará la fase regular del campeonato y donde quedarán definidos los doce pilotos que irán por la Copa de Oro 'Río Uruguay Seguros'.

Un fin de semana distinto, especial con todo lo que genera la presencia del TC en el 'Coliseo Mayor', la catedral del automovilismo nacional, con todos los protagonistas ya inmersos para una carrera clave y en un fin de semana donde se anunciará oficialmente el ingreso de la marca Mercedes-Benz al TC como venimos anticipando.

Y atención, que también podría quedar sentenciada la llegada de BMW para alistarlo al campeón Julián Santero. Por eso, lo fuimos a buscar a su box y nos encontramos una cupé 'Beéme' M4 en la puerta. Como siempre, el campeón que estaba atareado con acciones promocionales se hizo esos minutitos de espacio para atender a C3M.

C3M- Bueno, normalmente... ¿quién lleva el #1 y la escarapela argentina?

JS- El campeón.

C3M- ¿Cómo anda, campeón?

JS- Bien, bien, muy bien. Recién aterrizado acá en el autódromo, con un poco de frío, porque se puso frío. Esta mañana había arrancado todo soleado, todo lindo, y me vine medio desabrigado.

C3M- Bueno, pero lucir la escarapela de campeón y el #1 por primera vez en la 'Catedral del Automovilismo Argentino' es fuerte, me imagino. ¿No?

JS- Ni hablar que sí, ni hablar que sí. Es algo muy lindo estar con el #1 pintado en los laterales acá en Buenos Aires, así que disfrutando de lo que va a ser un gran fin de semana.

C3M- ¿Bueno, es esta la que te pones como condición 'sine qua non' de ganar?

JS- No, no, no. O sea, queremos ganar, por supuesto, todas las que quedan, pero no es una obligación. Tenemos que intentar salir a ganar lo antes posible, pero si no es esta, será en la próxima o en la otra. O sea, vamos a intentar funcionar lo mejor posible en cada una de las carreras.

C3M- Che... ¿cuántas cosas se hablaron de vos en la semana? Con una marca nueva. A ver, contame un poco, no me digas que no leíste nada.

JS- No, yo la verdad que no leo nada, pero es real.

C3M- Pero alguien te cuenta.

JS- El que me conoce sabe que no leo nada, pero sí, obviamente se habló, porque estamos trabajando en un lindo proyecto junto al equipo y junto a Mauricio Tucci.

C3M- La marca a la que te vinculan es BMW.

JS- Sí, por supuesto, ya no hay nada que ocultar, ya acabo de llegar con un BMW al autódromo. Y nada, estamos trabajando en un proyecto interesante, no hay mucho más para contar, tendrán que esperar y ojalá tengamos buenas novedades en los próximos días.

C3M- Bueno, gracias por la sinceridad de siempre.

JS- De nada, espero que anden bien y que disfruten un lindo espectáculo el fin de semana.

El campeón, Santero, confirmándole a C3M que están trabajando en un proyecto para incorporar a BMW como séptima marca en el Turismo Carretera.

Cadena 3 Motor. Marcelo Ingaramo -enviado especial-, desde Buenos. Con fotografías y vídeos de C3M.