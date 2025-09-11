Ott Tänak de Hyundai fue el más rápido en el shakedown del Rally Chile Bio Bío

El piloto estonio de Hyundai, Ott Tänak fue el más rápido en el shakedown del Rally Chile Bio Bío -Ronda 11 del FIA WRC- del jueves por la mañana, superando al ganador de 2024, Kalle Rovanperä, por una décima de segundo.

Después de que la niebla y la lluvia envolvieran las etapas en los reconocimientos a principios de semana, los pilotos disfrutaron de un clima fresco y soleado la mañana del jueves. Sin embargo, no se secó el asfalto en la especial de shakedown de 6,79 km, y muchos pilotos comentaron que la carretera estaba mojada al final de la etapa.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, inició la carrera, siendo claramente el más rápido en la primera pasada, aprovechando las condiciones que podrían favorecer al galés si se mantuvieran durante el fin de semana. Sin embargo, incluso él admitió haber experimentado "mucha más humedad de la que esperábamos".

Evans no logró acercarse a su tiempo de referencia de 3 min 21,8 s en su segunda pasada, y finalmente se conformó con el tercer mejor tiempo de la general, por detrás del Hyundai i20 N Rally1 de Tänak (3 min 21,5 s) y el Yaris GR Rally1 de su compañero de equipo, Toyota GAZOO Racing, Rovanperä (3 min 21,6 s). Rovanperä se había quejado previamente de problemas de audio entre él y su copiloto Jonne Haltunen.

Rovanperä y el Yaris fueron los escoltas en el shakedown de esta mañana

Actualmente en cuarta posición del campeonato, el piloto líder de Hyundai, Tänak, está desesperado por un buen resultado este fin de semana para desafiar al trío líder de Toyota: Evans, Rovanperä y Sébastien Ogier. El estonio ha tenido éxito en el país sudamericano, pero restó importancia a su historial previo y a su favorable posición en pista. Comentó: "Depende de las condiciones; si es así, la posición en pista no importa", antes de añadir: "Probablemente se secará en dos días... a ver qué tal el tiempo". El líder del campeonato, Elfyn Evans, en el shakedown del Rally Chile Bio Bío

El cuarto más rápido en el shakedown fue Ogier, quien este fin de semana disputará su evento número 200 del WRC, uniéndose a su director de equipo, Jari Matti Latvala, para lograr este hito. Adrien Fourmaux fue el segundo más rápido de los Hyundai, en quinto lugar.

El líder del campeonato, Evans, es otro de los que busca sumar bien en Chile

La dupla Toyota, formada por Sami Pajari y Takamoto Katsuta, fue la siguiente en llegar, en sexto y séptimo lugar respectivamente, superando al dúo de M-Sport Ford, formado por Joshua McErlean y Grégoire Munster.

Los problemas del vigente campeón del mundo, Thierry Neuville, para 2025, continuaron. El belga solo logró el décimo mejor tiempo en sus dos participaciones, incluyendo un trompo en su primera. Avanzó un puesto por delante del héroe local Alberto Heller, quien pilotará un tercer M-Sport Ford Puma en su evento de casa.

Tras el shakedown del jueves por la mañana, la atención se centra en la Ceremonia de Salida en el centro de Concepción el jueves por la noche, antes de la etapa inaugural a las 08:15 hora local del viernes por la mañana.

La aventura sudamericana del Campeonato Mundial de Rally de la FIA continúa esta semana con el Rally de Chile Bio Bío (del 11 al 14 de septiembre), donde la lucha por el título más reñida en más de dos décadas entra en una fase decisiva.

Solo nueve puntos separan al líder del campeonato, Elfyn Evans, del tercer clasificado, Sébastien Ogier, con su compañero de equipo en Toyota Gazoo Racing, Kalle Rovanperä, a siete puntos de Evans. Desde 2003, cuando Petter Solberg consiguió su único título mundial, el campeonato no llegaba a la undécima ronda con una diferencia tan estrecha entre los líderes.

De vuelta para su cuarta edición del WRC en 2025, Chile se ha forjado rápidamente una reputación como un rally para pilotos, premiando a quienes pueden ganar confianza y mantener la velocidad en curvas ciegas y peraltes fluidos. Las pistas de grava son lisas y están bien construidas, aunque las condiciones de reconocimiento han sido complicadas, con fuertes lluvias y niebla persistente que limitan la visibilidad y generan dudas sobre la precisión de las notas.

A Evans le gustan las características del tramo, similares a las de su Gales natal, y espera que llueva el viernes, lo que reduciría la dificultad que enfrenta al abrir pista. Las previsiones meteorológicas actuales sugieren lluvias al final de la jornada inaugural.

"Si está seco, podríamos enfrentarnos al desafío habitual el viernes, pero si llueve, no es tan diferente a un lugar como Gales en cuanto a lo embarrado y resbaladizo que puede llegar a estar, y entonces no es tan malo ser el primero", explicó. "En cualquier caso, las pistas son realmente agradables de conducir".

Ogier celebra un hito personal, siguiendo los pasos del director del equipo, Jari-Matti Latvala, al convertirse en el segundo piloto en la historia del WRC en disputar 200 pruebas del campeonato.

Su victoria en Paraguay hace menos de dos semanas, tras recuperarse de un pinchazo temprano para alzarse con el título, consolidó al francés como aspirante a un noveno título mundial, un récord. Rovanperä, por su parte, llega como el vigente campeón de Chile, pero debe recuperarse de la decepción de Paraguay, donde una desinflación lo dejó fuera del liderato.

Toyota Gazoo Racing ostenta una imponente ventaja de 100 puntos entre los fabricantes tras nueve victorias en diez participaciones. La marca japonesa participa.

Cinco GR Yaris Rally1 en total, con Evans, Rovanperä y Ogier apoyados por Takamoto Katsuta y Sami Pajari.

Con el objetivo de acortar distancias, las estrellas de Hyundai Motorsport, Ott Tänak, Thierry Neuville y Adrien Fourmaux, buscan cerrar esa brecha. Tänak se encuentra a solo 20 puntos de Evans y cuenta con un sólido historial en Chile, habiendo ganado en dos de sus tres visitas previas a los bosques sudamericanos.

"Chile es sinónimo de rally. Las carreteras son excepcionalmente buenas aquí; son fluidas y lisas a la vez", dijo el estonio. "Tienes que ser lo más eficiente posible, y eso se refleja en tu estilo de conducción y la configuración del coche".

M-Sport Ford completa la representación de fabricantes con tres coches. Grégoire Munster y Josh McErlean se unen al héroe local Alberto Heller, quien regresa al volante de un Puma Rally1 para su evento local tras mostrar un ritmo prometedor en 2023.

La batalla por el campeonato WRC2 también se intensifica con los protagonistas clave Oliver Solberg y Yohan Rossel formando parte de la lista de 19 participantes del Rally2. Ambos pilotos tenían posibilidades matemáticas de alzarse con el título esta semana, aunque los buenos resultados de sus rivales Nikolay Gryazin y Gus Greensmith podrían asegurar que la lucha continúe más allá de esta undécima ronda.

Con sede en Concepción, la segunda ciudad más grande del país, el Rally Chile Bio Bío comienza el jueves e incluye 306,76 kilómetros de acción competitiva en 16 etapas especiales.

Cadena 3 Motor, sobre reportes y fotografías de wrc.com