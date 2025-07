Notable pole position de Verstappen en Silverstone y Colapinto eliminado en Q1

Con otra actuación magistral, Max Verstappen se aseguró la pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto de Red Bull brilló en Q3 con una vuelta espectacular que le colocó al frente de la grilla, por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

El argentino Franco Colapinto, en tanto, volvió a cometer uno de sus característicos errores de clasificación y quedó 20°, eliminado rápidamente tras despitarse en su segunda vuelta rápida, todavía en su primer 'stint'. La Q1 todavía marcha por la mitad de sus 18' minutos, cuando el argentino de Alpine -que se había quedado en la pista tras marcar su primera vuelta de 1.27.060- tomó la extraña estrategia de mantenerse en pista con el mismo juego de gomas, enfriarlas dos vueltas y volver a atacar otro giro rápido. En el cierre de circuito, y aun cuando los parciales marcaban que no obtendría mejoras, su rueda trasera izquierda montó el piano de la última curva -'The Club'-, se salió de la pista y se estrelló contra las barreras, lo que provocó la aparición de las banderas rojas y dejó al piloto argentino en la última posición.

/Inicio Código Embebido/

Here's the moment Colapinto went off ??#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SZRKRBPhJ2