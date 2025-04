Norris con McLaren al frente y Gasly con Alpine como escolta en la calurosa FP1

En una Práctica Libre 1 con importante temperatura en pista -45°C-, el líder del campeonato Lando Norris colocó adelante al McLaren MCL39 para abrir este viernes las actividades del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, la Ronda 4 del calendario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ratificando su buen desempeño de pretemporada en esta pista, Pierre Gasly fue el escolta con el Alpine A525, seguido por la Ferrari SF-25 de Lewis Hamilton y el Williams FW47 de Alexander Albon.

Una jornada en el Circuito Internacional de Baréin -5.412 mts- que tendrá su entrenamiento más significativo en el cierre del día, a las 18:00 hs. locales, con la FP2 nocturna, en la que las temperaturas más bajas serán más representativas respecto a las condiciones de Clasificación -sábado 12, 19:00 hs.- y el 'Grand Prix' -domingo 13, 18:00 hs.-.

Seis de los diez equipos decidieron poner la FP1 de Sakhir a disposición de sus 'rookies' -tienen obligación de ceder cada uno de sus coches dos veces al año a un piloto sin carreras disputadas en F1-. Y así, Max Verstappen le cedió su butaca al japonés Ayumu Iwasa; Charles Leclerc la suya a Dino Beganovic; Fernando Alonso a Felipe Drugovich; Carlos Sainz a Luke Browning; George Russell a Frederik Vesti y Oliver Bearman a Ryo Hirakawa, incorporado el lunes pasado a Haas, tras probar en Japón con Alpine en la primera tanda.

Con las gomas medias -amarillas, C2- Norris 1.35.249s ya era la cabeza de la lista de tiempos en los 10' minutos iniciales, con Albon +0.503, Piastri +0.987, Hamilton +1.102 y luego Ocón, Gasly, Stroll, Hirakawa, Doohan y Hadjar, como los mejores diez.

'Kimi' Antonelli dejaba rápidamente la práctica con una pérdida de presión de agua en la PU de su Mercedes W16. Dino Beganovic iba a los boxes a soluciona algo en el piso de la Ferrari de Leclerc. Y Tsunoda le advertía a Red Bull que su RB21 le traía inconvenientes con el acelerador. Mientas en el box de Alpine, el estonio Paul Aron observaba el buen ensayo de los coches rosa y azul en los monitores como piloto de reserva junto a Flavio Briatore. Doohan manifestó ayer a la prensa estar absolutamente recuperado de los dolores en su brazo izquierdo del domingo.

Sobre la mitad de la tanda, siempre con las gomas amarillas, fue Albon 1.35.180s el que su puso al frente con el Williams, desplazando a Norris y seguidos por Gasly, Piastri, Hulkenberg, Ocón, Lawson, Tsunoda, Hamilton y Doohan.

A los 30', la mitad justa de la tanda, fue el momento de los neumáticos blandos. Bortoleto, primero, y su compañero Hulkenberg 1.34.262s, subieron al tope.

Pero, 10' minutos más adelante, apareció una gran vuelta de Gasly 1.33.442s, con récords en los tres sectores para confirmar que lo demostrado por la escuadra del Grupo Renault en la pretemporada era una buena señal, la pista les cae bien.

Faltaban un poco menos de 15' minutos, cuando McLaren decidió poner las cosas en orden y envió a Norris con sus blandas nuevas. Con 1.33.204s, Lando postergaba al Alpine y faltando 5' minutos fue cuando Hamilton salió con sus gomas 'rojas' para cerrar la tanda detrás de ambos.

Norris, Gasly +0.238, Hamilton +0.596, Albon +0.724, Ocon +0.980, con Hulkenberg, Doohan -buen trabajo-, Lawson, Tsunoda y Piastri, completando el Top 10. El británico Browning (P13) con el FW47 fue el mejor de los seis novatos que acometieron la práctica. Aunque será investigado por un incidente en pista -cercano al roce- que tuvo con su propio compañero Albon.

/Inicio Código Embebido/

Woah! That was a close call for Alex Albon and Luke Browning ??#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/sY8SbSDMQi