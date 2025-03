Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Australia

Los templados días de ensayo y clasificación, más el lluvioso domingo del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, le propusieron a la apertura del certamen unos escenarios de 'caos y orden', con cortes abruptos entre ellos, que obligaron tanto a las improvisaciones en la pista como las decisiones apresuradas en las oficinas del 'pitwall'.

El resultado: Algunos sacaron ventajas de estas dualidades y se colocaron entre los ganadores del fin de semana. Otros perdieron mucho y otros lo perdieron todo. Aquí va nuestro resumen en contrastes con "Los Ganadores y los Perdedores" del fin de semana .

Ganador: Max Verstappen, P2 -Red Bull Racing-

El viernes, después de las primeras prácticas, el campeón dudaba si tendría la posibilidad de luchar por el podio. El domingo, en cambio, estuvo a menos de un segundo de ganar la carrera. Se llevó un poquito más que lo que se llama 'minimizar el daño' cuando ganar no es la opción. Ligó, claramente. El chaparrón de la vuelta 37 cayó directamente sobre los dos McLaren que componían un 1-2 irrebatible con Norris y Piastri ordenados a no discutir posiciones.

Estuvo puntero cuando Norris corrió despavorido a buscar sus gomas de lluvia. Y después de colocar las suyas, el accidente de su compañero Lawson le dio la chance de reducir otra vez a cero la diferencia con el inglés del coche naranja. Lo persiguió hasta 'abajo de la cama' sin lograr que éste se equivocara. Pero sumo bien, llegó a la cola y la bandera de que es "el piloto a vencer" sin "el auto a vencer", quedó bien plantada. A pesar de que la victoria de Lando le interrumpe una racha de 63 carreras como líder del campeonato de F1.

Perdedor: Oscar Piastri, P9 -McLaren F1 Team-

¿A veces las cosas se pierden por quererlas tanto, no? El australiano no pudo sustraerse a la onda triunfalista que lo arropó en la previa del 'Gran Prix' de su nación. La renovación de su contrato -con mejor pago y más años-, el 'run-run' de que es un distinto, "más agresivo" que su compañero inglés, el verdadero candidato a campeón mundial, las tribunas exaltadas y repletas, afectaron claramente su desempeño. La pole de su 'team mate', que batía la que él conseguía 5" segundos antes, fue el primer cachetazo. La mala partida -Verstappen le capturó la P2 a un par de curvas del semáforo-, el segundo. El aviso de "Mantener Posiciones", desde su box, cuando avanzaba desaforado sobre Lando, el tercer 'soplamocos'. El "soy más rápido", con el que contestó por su radio, ni siquiera recibió respuesta. Enterado de que la lluvia llegaría, corría pegado a su compañero para tener la posibilidad de un 'undercut' o un 'algo' que sucediera para colocarlo en la punta, delante de su gente. Pero, el cachetazo final llegó en forma de chaparrón selectivo, que lo sacó de la pista a él en la Curva #13 y dejó en la pista a su compañero Norris. Desde el último puesto, gracias al AS, pudo recuperarse a 9°. Pero, ni la carrera, ni el comienzo del campeonato, fueron lo que tanto deseaba.

Ganador: Lando Norris, P1 -McLaren F1 Team-

El inglés fue el gran ganador del fin de semana, porque arrancando como candidato al título, se llevó todo lo que había en juego, a pesar de los contratiempos que se fueron sucediendo desde que la fase competitiva del 'Grand Prix' arrancó con la clasificación. Tras perder su primera vuelta de Q3 por límites de pista, Lando aguardó hasta el final y con mente fría ahogó la ovación del público que celebraba la 'pole' de su compañero australiano que había cruzado la meta unos segundos delante suyo. El domingo, sorteó todas las dificultades que aparecieron en un desarrollo caótico. El piso húmedo para la largada y primer 'stint', la factura de un gran ritmo para administrar y escaparse al mismo tiempo, la determinación para mantener el coche en pista cuando la lluvia los sorprendió a él y a Piastri, sacándolos de pista, manteniéndose frío para ir a buscar la goma de lluvia a pesar de ceder la punta y para contener el embate final de Verstappen.

Norris hizo un trabajo excelente desde todos los puntos de vista, para volar a China con su quinta victoria en el bolsillo, liderar por primera vez el campeonato del mundo, siendo el primer piloto que McLaren pone allí, desde Lewis Hamilton en 2012 y cerrando un monopolio de Verstappen que parecía interminable. Por si fuera poco, le dio una linda paliza a su agresivo compañero en 'su casa'. Bien hecho.

Perdedores: Scuderia Ferrari -C. Leclerc, P8; L. Hamilton, P10-

Vamos a decirlo lo más claro que nos sale: Contratar a un piloto de 50 millones al año para salir 10°, no parece ser el mejor negocio que uno pueda hacer en la F1. Y puede ser el principio de un gran desastre, si no se corrige a tiempo. Ferrari, que el viernes estaba 2ª en ritmo de vuelta rápida y 3ª en el de carrera. Empeoró sus coches el viernes por la noche para terminar la 'Qualy' no solo detrás de McLaren, Red Bull y Mercedes, como puede pasar, porque para eso se compite. Sino también detrás de Racing Bulls y de Williams, lo cual es inaceptable.

Un destino que no pudo torcer el domingo, a pesar del buen comienzo de Leclerc para meterse de entrada en el Top 5, porque cometieron otro gran error como escuadra.

Cuando la lluvia regresó, especulando con la posibilidad de la victoria, dejaron los dos coches en la pista más de lo correcto y retrocedieron hasta el fondo del Top 10. La sentencia final del director general, Fred Vasseur, es indiscutible: "No podemos estar contentos con el resultado de hoy, ya que no refleja el potencial de nuestro coche, lo que significa que, como equipo, no hicimos un buen trabajo". Un mal comienzo que, además, refleja el carácter histórico de los errores que la han mantenido casi dos décadas fuera de la pelea por el título. ¿Serán capaces de revertirlo? ¿Cómo?

Ganador: Andrea 'Kimi' Antonelli, P4 -Mercedes AMG F1 Team-

Si la satisfacción podía verse en los rostros del podio -Norris, Verstappen y Russell-, la alegría verdadera no podía dejar de percibirse en la carita de nene del nuevo piloto italiano de 'la Estrella' que los miraba desde abajo ("De chiquilín, te miraba de afuera...", reza el tango). Lo cierto, es que este Melbourne muy veloz, encajonado, con sus cambios de maniobra permanentes y la necesidad de no llevar los autos muy cargados es, de por sí, un desafío duro para un novato. Y si le sumamos la lluvia, se convierte en imposible. Ahí, quedaron los restos de los coches de Hadjar, Doohan, Bearman, Lawson y Bortoleto, para atestiguarlo. Pero, hablando de estrellas, alguna estrella acompañó a 'Kimi' para componer un debut que guardará en la memoria. Ganó seis posiciones en la primera vuelta. Luego, hizo un trompo y no le pegó a nada. Estaba entre los diez cuando la lluvia regresaba. Cuando volvió a la pista, para las vueltas finales, era 5°. Atacó sin piedad a Albon y se quedó con la P4. Los comisarios los penalizaron por una 'salida insegura' en los boxes. Pero aparecieron las cámaras que demostraron lo contrario y le devolvieron la 4ª posición final. No es común que un piloto vaya a mirar cómo sus colegas celebran en el podio.

Pero tampoco es común que un piloto de equipo Top tenga 18 años. Lo bueno, es que denota rápidamente a qué tipo de logros le viene apuntando este chico que, particularmente nos recuerda más a Gilles Villeneuve que a 'Kimi' Raikkonen, de quien ha tomado el sobrenombre. De cualquier forma, gran trabajo.

Perdedor: Carlos Sainz Jr., accidente -Williams Racing-

'Carlitos' fue otro de los que no pudo domar la euforia. A su espectacular P1 de los 'Testing Days', se le acopló un viernes australiano espectacular, en el que lideró la FP1 con gomas amarillas, hasta que Norris colocó las rojas para batirlo sobre el cierre. Pero su gran rendimiento personal y el sorprendente del nuevo FW47 habían quedado demostrados y solo había que afianzarlo. También, quedaba inicializada cierta supremacía suya sobre su compañero Albon. Ese 'triunfo' indispensable que le exigen los aficionados españoles a sus pilotos.

Sin embargo, el sábado Carlos tropezó. En la práctica final fue solo 6 milésimas más rápido que Alex y en la 'Qualy', donde llegaron a Q3 con un solo juego de gomas nuevas, el español no consiguió un buen primer intento para quedar P10, mientras que el tailandés lo batió por más de 3 décimas. El despiste del domingo, marchando con la carrera neutralizada detrás del AS, cuando una de sus ruedas traseras quedó patinando sobre la pintura blanca y la otra lo envió con fuerza hacia las barreras, roza lo accidental, pero también coincide con el error que había dejado fuera de pista antes a dos novatos. Siempre se espera de un Top Driver que no esté acechado por estas circunstancias. Mal comienzo para Sainz y punto para Albon, en esa cuenta que los pilotos dicen que no cuenta, pero es la que llevan mejor anotada.

Ganador: Nico Hulkenberg, P7 -Kick Sauber F1 Team-

El alemán seleccionado por Audi para ser el encargado del desarrollo del coche con el que regresará a la F1 en 2026, tiene mucha calidad y la demostró en la carrera dificultosa del domingo para llevarse un premio inesperado, consiguiendo buenos puntos para la escuadra en el mismo arranque de la temporada. Fue su experiencia la que aportó al final, cuando entró en boxes para cambiar los intermedios en el momento justo, lo que le permitió lograr un excelente resultado en los puntos en el debut con su nuevo equipo.

Perdedor: Alpine F1 Team -P. Gasly, P11; J. Doohan, accidente-

Mientras colecciona pilotos de reserva -uno, es el nuestro Franco Colapinto, al que le ordenaron no hablar con los medios el fin de semana; la semana pasada fichó también al indio Kush Maini, para agregarlo a Paul Aron y Rio Hirakawa-, el equipo del Grupo Renault terminó sacando del domingo mucho menos de lo que insinuaba. El debut de Doohan en casa terminó con un accidente en la primera vuelta, al pisar las resbaladizas líneas blancas y chocar contra el muro. Y marcado con una cruz, en ese hipotético escenario de cinco carreras que se le describen como plazo para demostrar su valor. El choque del domingo, le resta 'una vida'.

Gasly, en tanto, no pudo convertir su buen ingreso a Q3 y la P9 de Qualy en puntos. Pensaba que su buena actuación bajo la lluvia en Brasil 2024 se repetiría, pero fue todo lo contrario. En los momentos de decisión, quedaron contramano y luego fue presa de los coches con mejor ritmo que el suyo, como Leclerc, Piastri y Hamilton, que lo dejaron del lado de afuera en la puerta de los que suman. Deben mejorar las dos cosas, los coches y las estrategias.

Ganador: Alex Albon, P5 -Williams Racing-

Concentrado, medido, muchas veces, hasta inexpresivo, este tailandés nacido en Londres que el próximo domingo cumplirá 29 años, siempre le saca beneficios a esa humildad y a ese silencio para que su dimensión de buen piloto no pase desapercibida. Apareció recién el sábado, para decirle a su compañero Sainz Jr. "aquí estoy", lo venció con claridad en la clasificación. El domingo tomó recaudos en la partida, perdió dos puestos para ser cuidadoso, que la fortuna le repuso con creces cuando llegó la lluvia otra vez y decidió entrar en el momento a colocar los 'inters'. Salió 4° a la pista para las vueltas finales y su FW47 no tuvo simplemente el ritmo que necesitaba para contener a Antonelli. Finalizó en el Top 5, haciendo que su equipo sea el mejor del 'segundo pelotón' de la F1. Sin contar el Gran Premio de Bélgica que duró solo una vuelta de 2021, es el mejor resultado de Williams desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, donde Lance Stroll consiguió el tercer puesto.

Perdedor: Liam Lawson, accidente -Red Bull Racing-

Mientras Verstappen sea el piloto #1, la segunda butaca de la escuadra austríaca llevará el 'karma' de la pregunta: ¿es lo suficientemente bueno este piloto, para ella? Cualquiera que ose detentarla, lo sufrirá en carne propia, en plazos más cortos o más largos. Si Sergio Pérez tuvo que dejar el equipo porque apenas fue capaz de sumar la tercera parte de los puntos de Max, arrancar la temporada sin sumar es un escenario de pesadilla para el joven neocelandés promovido como el mejor prospecto de la academia Red Bull. Incluso, por encima de Yuki Tsunoda, el japonés que ya sumó 88 GP's.

Es cierto que una falla en la PU lo dejó sin probar en FP3, justo antes de clasificar y quedar eliminado en Q1 (P18). Pero Liam ya había sido P16 en FP1 y P17 en FP2, o sea que su rendimiento ya andaba por allí. ¿No conocía la pista? No es excusa para no usar un Red Bull para meterse en el Top 10. Su incapacidad para progresar en la carrera y el accidente de la vuelta 46, terminan de calificar un debut bochornoso. Que expone la fragilidad de los criterios de selección con los que algunas figuras jóvenes se promueven y otras se estancan.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com, The Race y Motorsport.