Fue una gran victoria la de Oscar Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudita, corrido por quinta vez en el callejero más veloz y extenso del mundo, el ''Circuito Jeddah Corniche'' -6.174 mts.-, enclavado en la segunda ciudad del país, sobre su costa del Mar Rojo.

El ganador del ''Grand Prix'' -por lógica pura, que solo puede alterar la definición del campeonato- siempre encabeza nuestra selección en contraste de ''éxito'' y ''fracaso'' en la misión del fin de semana de carreras. Mucho más, cuando además del triunfo, el vencedor se marcha del lugar con la punta del campeonato.

Sin embargo, si la pregunta es: ¿Se lleva Piastri de Jeddah todo lo que quería o buscaba con anhelo? La respuesta, claramente, es: No.

Porque sus máximos rivales, Max Verstappen y Lando Norris, llegaron detrás suyo pero bien pueden sentirse ''no derrotados'' del todo. El de Red Bull lo venció en clasificación y, maniobra polémica aparte, salvo en la partida, estuvo a su nivel de ritmo o tal vez mejor en buena parte de la carrera. Inesperadamente, el RB21 estuvo a la altura del MCL39.

En cuanto a su compañero, Norris, el australiano se lleva del ''Corniche'' la cosecha que le permite superarlo en la tabla, pero falló cuando quiso quebrarlo ''psicológicamente'' en FP3 -como hizo en Baréin- y en la clasificación solo lo salvó el desliz del inglés, porque a velocidad pura no pudo superarlo y estaba condenado a partir detrás de sus ''archienemigos'' de la temporada.

Es decir, nadie se fue como vencedor o perdedor muy categórico de Jeddah. Salvo, Alpine con su coche de Gasly -destinado a los puntos- estrellado en la primera vuelta. O Aston Martin, que con su pobrísimo nivel le hizo festejar a Alonso una P11.

De esto va, hoy, nuestro balance en claroscuros ''después de las carreras''.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Arabia Saudita

Ganador: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P1-

El australiano iba a decidido a refrendar en Jeddah su ''masterclass'' de Baréin, pero se dio cuenta pronto que estaba en un tipo de desafío diferente. El contraste del ''súper grip'' que tenía en Sakhir con el ''brilloso'' y deslizante asfalto del velocísimo callejero árabe encerrado entre paredes lo condicionó. En la lucha personal con su compañero que -bajo los consejos de su manager Max Weber- es la que más enfoque le lleva, perdió en todas la prácticas y lo hacía también en clasificación, hasta que Norris se golpeó en Q3. Perdió la pole con Verstappen, pero tuvo ese segundo de inspiración en la largada del domingo, que le permitió recuperar de un golpe todo lo perdido. Hizo todo bien, emparejó, puso el coche por dentro y condicionó al campeón al error. Le valió la 5ª victoria, por supuesto. Pero en el ritmo no estuvo por delante del Red Bull, ni de su compañero. Quedó primero del campeonato con buena ventaja -10 pts.-, pero fueron -sustancialmente- los errores de los otros los que le entregaron el premio. Tiene mucha tarea por delante y en la ''batalla psicológica'' no se ha impuesto, ni mucho menos.

Perdedor: Max Verstappen -Red Bull Racing, P2-

Hombre de pocas palabras, Max es una persona que puede usar coraza, pero lo dice todo con sus gestos. Había que ver su cara en el podio para saber porque está en el apartado de los perdedores del fin de semana. Se puede pensar, por sus declaraciones, que tiene que ver con la decisión de los comisarios de penalizarle por cortar la chicana del comienzo. Pero, si uno lo ha seguido un poco, se da cuenta que tiene más relación con perder una oportunidad clara de victoria. Esas que antes se le presentaban habitualmente y que ahora aparecen solo cuando los McLaren tropiezan. Su pole fue magnífica -como la de Japón-, pero su largada fue pésima y dejó dos puertas abiertas. La primera, para que el rival lo supere; y la segunda, para que la FIA lo castigue. Dos que siempre lo van a estar esperando. De todas formas, peleando solo contra dos rivales más fuertes, se mantiene a tiro en el campeonato -3° a 12 puntos-.

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P3-

El monegasco viene recuperando terreno después del pésimo comienzo de la marca en Australia y China. Se había quedado afuera del podio por poco en las dos semanas previas, pero esta vez resistió el embate final de Norris -nada menos- y le devuelve el buzo con champán a la lavandería. La decepción que le produjo no estar en la pelea por la ''Qualy'' del sábado, trocó en alegría el domingo, cuando una estrategia osada de un larguísimo primer ''stint'' con gomas ''medias'' -30 vueltas-, le permitió tener el caucho que necesitaba para superar al Mercedes de Russell para ponerse en P3 y contener al McLaren #4 que avanzó también con neumáticos nuevos para las vueltas finales, pero con el compuesto duro.

"Nunca esperé terminar ahí. Honestamente, pensé que esta carrera se trataba de defender a los coches que venían detrás, especialmente a Kimi [Antonelli], así que fue realmente buena", dijo Charles. El monegasco sigue agregando puntos en la cuenta de pilotos -5° con 47 pts.-. Y agregó: "Tenemos que seguir esforzándonos al máximo. Esperamos que pronto se realicen actualizaciones para mejorar el coche".

Perdedor: Mercedes AMG F1 Team -G. Russell, P5; A. Antonelli, P6-

"Nuestra peor actuación hasta ahora", dijo Toto Wolff a la salida de Jeddah, en busca respuestas tras la apenas discreta actuación del equipo. Sin rodeos, dejó en claro que no le gustó largar en P3 y terminar en P5 con su coche líder, detrás del Red Bull y la Ferrari. Ni que su ''rookie'' comenzara en P5 y finalizara en P6. Al inglés se le hizo muy difícil el ''stint'' de la goma dura y consultó por radio si efectivamente creían que llegaría, porque mostraban ampollas. En el inicial, las cosas tampoco fueron muy diferentes y motivaron a George a comentarle a su ingeniero que sus neumáticos amarillos estaban ''tostados''.

"El ritmo simplemente bajó debido a las gomas abrasadas y el sobrecalentamiento. Y hasta ahora no tenemos explicaciones. Hoy también vimos una diferencia con Ferrari y Max Verstappen. Por eso fue un punto negativo adicional", dijo Wolff después. Y el lado positivo, lo encontró en el cierre de las primeras cinco carreras de Antonelli, que anotó puntos en cuatro y también en el Sprint: "Estoy realmente feliz de que la trayectoria sea la correcta. No ha habido ningún movimiento ''kamikaze''. Ha estado aprendiendo constantemente durante los fines de semana", señalo Toto sobre su ''rookie''.

Ganador: Williams Racing -C. Sainz, Jr., P8; A. Albon, P9-

Orgullosos, como su jefe James Vowles, por el trabajo en equipo desarrollado que les permitió sumar seis puntos y regresar a la quinta posición del campeonato de constructores -"el mejor del resto"-, los pilotos del team fundado por el ''viejo Frank'' tuvieron un final distendido con la prensa. Mucho del resultado tuvo que ver con lograr el concurso de Sainz Jr. en la táctica de ''levantar'' para darle su compañero Albon el ''DRS'' para defenderse del Racing Bulls de Hadjar que -con gomas más nuevas- lo venía alcanzando tras su parada tardía. El dúo trabajó bien en conjunto para traerse a casa el máximo posible en términos de puntos. Pues, todos los coches que terminaron delante, fueron de las cuatro escuderías principales.

Perdedor: Lewis Hamilton -Scuderia Ferrari, P7-

Como contracara de su compañero, la ronda del Mar Rojo le costó mucho al inglés, quien admitió que estuvo “luchando con el coche en cada curva” y solo pudo terminar séptimo al llegar a la bandera a cuadros el domingo, la misma posición en la que había clasificado. "Simplemente me faltaba agarre, me faltaba equilibrio. Lo más llamativo, es que la actitud positiva demostrada por Hamilton parece comenzar a terminarse. Cuando los periodistas le preguntaron si las dos semanas que faltan para Miami podrían traer algún cambio, respondió: "Honestamente, no lo creo, no va a hacer ninguna diferencia". El británico también está séptimo en pilotos, a 16 puntos de Leclerc y a siete de su sustituto en Mercedes, el novato Kimi Antonelli. Después de la carrera en Jeddah, el director Vasseur, dijo que trabajarían para ayudarlo a encontrar más consistencia con la SF-25.

Ganador: McLaren F1 Team -O. Piastri, P1; L. Norris, P4-

Con un destello de talento de su piloto más joven, no solo sacaron adelante una carrera que se les complicaba contra el enemigo más temible, sino que volvieron a estirar ampliamente las diferencias en el campeonato de constructores que, según parece, nadie podrá discutirles sin un cambió drástico en los rendimientos. Los pisos deslizantes no parecen ser las mejores superficies para sus coches, pero el calor le mella en menor medida que a los demás. Aunque, por lo visto, el ''Jeddah Corniche'' fue el lugar donde su supremacía técnica se vio más discutida en el ritmo, tanto de clasificación como de la carrera. El sábado, Norris ponía todo y más para evitar la pole de Max, cuando se estrelló. Y el domingo, penalizado con 5", Verstappen y su Red Bull terminaron a 2.8s de un Piastri que fundó su victoria en una largada extraordinaria y Norris no pudo con la Ferrari de Leclerc en las vueltas finales. Y Zak Brown lo sabe: "Está claro que cualquiera de estos cuatro equipos punteros estamos a tiro de mejorar un piso o un ala delantera". La ventaja en la tabla de marcas es notable, en cinco carreras le llevan 77 pts. a Mercedes y 99 a Red Bull.

Perdedores: Alpine F1 Team -J. Doohan, P17; P. Gasly, accidente-

Un fin de semana que marchaba con buen destino se esfumó cuando Gasly se enredó con Tsunoda en un típico toque de carrera en la vuelta 1. El coche destrozado hace girar más rápido los números rojos que los verdes en la cuenta corriente de un ''team'' que no está tan desahogado, pero fundamentalmente interrumpe la dinámica de resurgimiento que habían puesto en marcha en Baréin.

El francés había entrenado bien y se había clasificado entre los 10 primeros. Analizando -de entrada- que no sumarían con su mejor coche, se jugaron la heroica con el segundo y llamaron a Doohan mientras duraba el AS para colocarle gomas duras y esperar que algún milagro le permita entrar en los puntos sobre el final de la carrera. Pero los neumáticos del australiano no duraron lo suficiente y una segunda parada en boxes lo hizo caer en la clasificación. Comparten el último puesto en constructores con Sauber, con solo 6 puntos.

Ganadores: Red Bull Racing -M. Verstappen, P2; Y. Tsunoda, accidente-

Perdieron la carrera en la que partían desde la pole y uno de los coches con un accidente de primera vuelta entre las vertiginosas paredes del ''Corniche'' pero, aun así, pueden marcharse con una certeza de mejora. Y no hay, créanme, mejor capital que el de tener los pies bien asentados en suelo firme cuando se desarrolla un auto de carrera. Max cerró el viernes a 3/10 de los McLaren y Tsunoda a 7/10. El sábado, en el calor de la tarde no estuvieron tan cerca, pero ''en la noche el coche cobra vida'', aseguró Verstappen. Luego de que en el avance de la ''Qualy'' se convirtiera en la referencia y consiguiera su segunda pole del año. A la que Yuki se sumaba con una correcta P8.

Fue una pena para ellos perder con Piastri en la largada y ser penalizados, porque con el ritmo que demostró el RB21 durante las 50 vueltas del ''Grand Prix'', no hay dudas de que el campeón habría logrado la victoria. El dolor de la oportunidad perdida se le notaba demasiado, pero su jefe Christian Horner lo puso en otra perspectiva: "Podría decirse que sin esa penalización habríamos ganado hoy, así que hay muchos aspectos positivos que sacar, muchas lecciones aprendidas y sabemos dónde tenemos que mejorar. Fue nuestra carrera más competitiva hasta la fecha esta temporada en términos de ritmo puro, pero no pudo ser. En definitiva, fueron buenos puntos importantes hoy y estamos a solo 12 puntos en el Campeonato de Pilotos y le descontamos algunos puntos a Lando, así que tenemos todo para jugar".

Perdedores: Aston Martin F1 Team -F. Alonso, P11; L. Stroll, P16-

La gran Alonso tuvo una largada, subiendo de P13 al top 10, pero su coche no tenía el ritmo para competir y luego de las primeras detenciones de neumáticos quedó rezagado a la P17. Una enérgica remontada en el ''stint'' final con la goma dura le permitió terminar en la posición 11, mucho más arriba de lo que parecía probable durante gran parte del fin de semana: "Nunca haré una carrera como la de hoy. Jamás. Veinticinco años", les decía el asturiano a los periodistas de su país, tras un tremendo esfuerzo que no tuvo ningún premio. Stroll empezó con duras y corrió con ellas 41 vueltas, en un plan que nunca tuvo el evento aleatorio del segundo AS que esperaba como gran apuesta. Los coches son lentos, las estrategias no son buenas, las carreras pasan y no aparecen las ideas que conjuguen las enormes inversiones con los resultados correctos. Solo sumaron 10 puntos en 5 carreras.

Por: Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor. Con datos y fotografías de formula1.com