La dura confesión de Verstappen: "No peleo el título, solo estoy participando"

El Gran Premio de Baréin dejó una imagen poco habitual en el paddock de la Fórmula 1: un Max Verstappen visiblemente frustrado y resignado tras una sesión de clasificación que marcó un punto de inflexión para el cuatro veces campeón del mundo.

En declaraciones exclusivas recogidas por Autosport y otros medios holandeses, el piloto de Red Bull admitió que, lejos de pelear por el título de la temporada 2025, su rol en este campeonato se reduce a "simplemente participar".

La clasificación en el circuito de Sakhir fue un duro golpe para Verstappen y su equipo. El neerlandés finalizó en un discreto séptimo lugar, apenas superando a su compañero Yuki Tsunoda en la Q3, pero quedándose a 0.582 segundos del poleman, Oscar Piastri de McLaren. Las quejas del piloto sobre la falta de agarre y problemas con los frenos de su Red Bull RB21 reflejaron las dificultades de un equipo que, apenas una semana atrás, celebraba una victoria dominante de principio a fin en Japón.

"McLaren no es mi rival en este momento. Simplemente estoy participando en este campeonato mundial", confesó Verstappen con un tono que mezclaba resignación y realismo.

Cuando Autosport le preguntó si realmente no se veía compitiendo por el título, su respuesta fue contundente: "No, no lo creo". Estas palabras, pronunciadas tras una sesión que dejó a Red Bull a medio segundo de los líderes, pintan un panorama sombrío para un equipo que, hasta hace poco, parecía imbatible.

Verstappen ya había advertido durante los test de invierno que la brecha con McLaren era significativa –alrededor de medio segundo–, y los resultados en Baréin solo confirmaron sus temores. "Si nos fijamos en la diferencia con McLaren, no me sorprende", explicó. "Ya le dije al equipo que no tendríamos ninguna oportunidad esta temporada. Si otros cometen errores, como en la clasificación de Suzuka, podemos estar por delante. Pero no siempre será así".

Limitaciones técnicas y estrategias fallidas

La carrera en Japón, con su baja degradación de neumáticos y condiciones que favorecieron la estabilidad, permitió a Red Bull ocultar sus deficiencias. Pero en Sakhir, donde la alta degradación y las altas temperaturas exigen un monoplaza versátil y resistente, las carencias del RB21 quedaron expuestas. "Hemos probado todo lo posible con el coche y nada funciona", admitió Verstappen, descartando que el problema sea una mala configuración o ajustes insuficientes. "Si tuviera que volver a clasificar, no tengo ni idea de qué más podríamos haber cambiado. Intentamos todo lo que tiene sentido en esta pista".

El equipo trabajó intensamente durante la noche para buscar más rendimiento, pero los esfuerzos no rindieron frutos. Esta admisión de Verstappen, un piloto conocido por su tenacidad y optimismo incluso en los momentos más difíciles, subraya la gravedad de la situación para Red Bull.

Perspectivas sombrías para la carrera en Baréin

Mirando hacia la carrera del domingo, Verstappen se mostró escéptico sobre sus posibilidades de escalar posiciones. "Lando [Norris] normalmente va delante, con la velocidad que tienen. Claro, hay un Alpine [de Pierre Gasly] que podría quedarse atrás, pero aparte de eso será difícil ascender porque nuestro ritmo es similar", analizó. "Haré todo lo posible, pero no sé si será suficiente para un podio o un sexto puesto".

¿El fin de una era para Red Bull?

La actuación de Verstappen en Baréin no solo pone en duda sus aspiraciones personales para 2025, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de Red Bull. Mientras McLaren y otros equipos como Ferrari y Mercedes parecen haber dado un paso adelante en desarrollo, el equipo austriaco lucha por mantener la competitividad de un monoplaza que, según su propio piloto estrella, está lejos de ser competitivo.