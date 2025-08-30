La carrera esperaba un estratega y apareció Ogier, cuando pinchó Rovanperä

El experimentado Sébastien Ogier, del Toyota Gazoo Racing WRT, comenzó la jornada en la cuarta posición de la general a 17,8 segundos de su compañero y líder del viernes, Kalle Rovanperä, pero ofreció una magistral demostración de estrategia en rally para terminar como puntero del Rally del Paraguay -Ronda 10 del FIA WRC- con una ventaja de 10,3 segundos sobre su compatriota Adrien Fourmaux de Hyundai Motorsport, de cara a los cuatro tramos decisivos del domingo.

El ataque de Ogier cobró impulso a lo largo del sábado, ya que su apuesta táctica de llevar solo cinco neumáticos frente a los seis de sus rivales comenzó a dar sus frutos pronto. La ventaja de peso le ayudó a ganar cuatro de las siete etapas del día, superando a Fourmaux antes de heredar el liderato cuando Rovanperä tuvo problemas.

El joven bicampeón del mundo finlandés había controlado el rally desde el viernes por la noche y amplió su ventaja durante la primera mitad del sábado, a pesar de no estar del todo satisfecho con su rendimiento con su Toyota GR Yaris Rally1. Sin embargo, un pinchazo en el neumático delantero derecho a mitad de la larga especial de Artigas arruinó su fin de semana y lo relegó al sexto puesto de la general, a más de dos minutos del líder.

Rovanperä perdió la carrera con una goma rota en el especial de Artigas © WRC

"Claro que es una pena ver a tu compañero de equipo pinchar y no es la forma más linda de ponerse primero, pero parece que todos los pilotos de cabeza han tenido problemas, excepto Elfyn [Evans]", dijo Ogier. "Desde nuestro pinchazo de ayer, hemos apretado todo el tiempo y lo hemos sacado al máximo, así que creo que podemos estar contentos. Es bueno que hayamos conseguido volver a donde estamos ahora, pero definitivamente no ha terminado".

Fourmaux se mantiene segundo al cierre del día a pesar de sufrir problemas con los amortiguadores en las dos últimas especiales, lo que le impidió competir con el ritmo de Ogier. El piloto de Hyundai logró mantener su puesto en el podio a pesar de la falta de control del chasis y el agarre. Detrás suyo, se colocó el líder del torneo Elfyn Evans, con otro Toyota Yaris GR Rally1, para iniciar la última jornada en el podio a 36.6s.

Ott Tänak realizó su propia remontada tras comenzar el día segundo en la general, antes de caer a la sexta posición tras sufrir un pinchazo en la rueda trasera izquierda en la especial más larga de la mañana. El estonio remontó durante la tarde para lograr la cuarta posición, terminando a tan solo 2,5 segundos del líder del campeonato, Elfyn Evans y a 39.1s de Ogier.

Fourmaux está cerca y si mejora el rendimiento, mañana puede luchar por la victoria ©Hyundai

El otro compañero de Tänak en el Hyundai i20 N Rally1, Thierry Neuville, ocupó la quinta posición a tan solo 7,7 segundos del estonio, pero con una brecha de 46.8s con la punta de la carrera. Mientras los Toyota de Rovanperä +2.21.2s y Sami Pajari +3.16.2s arrancarán en sexto y séptimo lugar la jornada final.

Fue otro día desastroso para los pilotos de M-Sport Ford, Josh McErlean y Grégoire Munster, quienes abandonaron sus Puma Rally1 por daños en el carter de sus coches y pérdida de aceite con los impactos en los grandes saltos.

Los equipos de WRC2 completaron el resto del top 10. Robert Virves aprovechó los problemas de Nikolay Gryazin para liderar la categoría en octavo lugar de la general, por delante de Yohan Rossel y Oliver Solberg. Los tres punteros de la segunda división del rally mundial, marchan encerrados en solo 7.2s al domingo de la definición.

El Rally del Paraguay concluye el domingo donde cuatro etapas, que suman casi 80 kilómetros, conformarán la acción.

Domingo 31 de agosto

08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km)

10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km)

11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km)

13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km)

13:35 Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad

