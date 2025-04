"Estoy tranquilo porque tengo un contrato para el futuro que es mejor que esto"

El piloto argentino Franco Colapinto, actualmente reserva en el Alpine F1 Team -después de haber corrido con gran éxito las nueve carreras finales de la temporada pasada con Williams Racing- participó de un divertido y descontracturado podcast de dos emprendedores españoles de indumentaria.

Una nota con dos jóvenes, igual que él, en la que además de las bromas, una divertida carrera de ''Scalextric'' y las referencias a sus gustos personales, tuvo oportunidad de dejar algunas frases importantes que nos orientan con certeza sobre su futuro.

Está clarísimo, después de escuchar, que Franco será piloto y estará -en algún momento- otra vez en la grilla de la Fórmula 1 sobre uno de los monoplazas de la marca francesa.

Entre risas y charla distendida, Colapinto también fue serio para dejar en claro que tiene la seguridad de volver a la F1:

- Tú, ahora mismo, estás en Williams...

- Estoy en Williams -dice Franco-... ¡No, boludo! ¡Estoy en Alpine! -risas-. ¡No entendiste nada de la hora y pico que hablamos! -carcajadas-

- Y te han fichado para ser suplente.

- Para ser... sí, ponele.

- Déjame entender... a ti, te llaman y te dicen: No vas a ser el conductor principal...

- Yo, cuando entré a la F1, iba a hacer nueve carreras. Y no había ninguna butaca libre, todas tenían contrato. No tenía lugar para este año. La única opción que tenía era estar como tercer piloto. Entonces, cuando le pase algo a alguno, me subo. Así que, ojalá que le pase algo -dice en broma y hay risas-. No, mentira -aclara, rápido-... no le deseamos el mal a nadie, pero estoy ahí, por las dudas.

- Y, ahora... en un momento más sincero, de verdad... ¿Cómo se siente? Porque tu sueño está ahí, casi que lo puedes tocar.

- Como el o...

- Estás yendo a las carreras, pero casi como un animador...

- No, es una c..., es una c... Pasa que estás ahí, viendo a los pilotos, yendo a las carreras...

- ¿Hay algo que tu puedas hacer para cambiar esta situación?

- Y... meterle algo en la comida de alguno -dice Franco, sonriendo-, romperle una pierna. No sé, bol... (risas). Hacer algo para que no corra el otro.

- ¿Y lo has pensado? (risas)

- No, no, no, bol... (más risas). La verdad, es que yo estoy apoyando al equipo, lo más que puedo. Estoy intentando ayudar al equipo con la experiencia que yo tengo, de que tenga el mejor resultado posible. O sea, de mejorar el auto, de que vuelvan a sumar puntos. Y, obviamente, de estar preparado por si pasa algo. Porque soy el piloto que viene después de los que están ahora. Entonces, yo estoy tranquilo porque, obviamente, tengo un contrato para el futuro que es mejor que esto. Pero, obviamente que hay mucho por trabajar y por hacer este año. Y, obviamente, que estoy listo por si algo pasa.

Pero, obviamente, que estoy muy aburrido, también ahora, el otro día, en la carrera...

- ¿Tu, qué haces, ahora?

- Bol... fui a Australia, veinte horas de vuelta. Después, fui a China, once horas de vuelo. Y estuve escuchando la radio del or…, no hice nada bol... Estuve con la radio, escuchando a los pilotos, ahí, qué decían. Pero yo... es como que te da un poco de impotencia, sí. De como no poder luchar por tu asiento. Porque estás ahí y no tenés nada que... como que no podés pelear por lo que querés, un poco. Porque estás ahí atrás.

- ¿Y cómo te lo estás tomando?

- Bien... yo creo que estoy tranquilo porque sé que va a llegar. Pero, es un poco esperar y ser paciente. Pasa que la paciencia, no es lo mío.

Una parte del diálogo que deja muchas cosas claras. La primera, es que tiene firmado un contrato ''mejor'' que el de piloto reserva para el futuro. La única opción mejor que esa es ser titular. Una incógnita despejada. La segunda, es que es ''tercer'' piloto. Lo que deja a Paul Aron y Kush Maini, detrás suyo. Ryo Hirakawa, después de probar con gran categoría el A525 en Suzuka, se ha marchado a Haas F1 team, como reserva también. Otra señal. Y la tercera, la menos linda, es que Colapinto dice que tiene mucho por trabajar este año. Una señal que puede anticipar que la butaca de Jack Doohan no estaría en dudas, por este calendario. Y que todo lo que esté sonando alrededor de este tema, puede no ser más que presión para el australiano. Veremos.

La charla parece haber sido grabada justo después de la carrera de Australia, porque uno de los españoles le pregunta a Franco por "la bomba que salió ayer, de que te quiere Red Bull".

Se ha conocido que Colapinto estará en dos semanas otra vez en la pista de Arabia Saudita, con el team Alpine. Y ya sabemos, también, que es una tarea que cumple con responsabilidad, pero en la que no lo pasa nada bien.

Cadena 3 Motor, por Marcelo Cammisa, sobre el podcast "Una Carrera de Scalextric vs Franco Colapinto", Nude Project.