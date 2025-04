El sorprendente Alpine A525 de Gasly lidera el primer ensayo en Arabia Saudita

El francés Pierre Gasly lideró la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 sobre el sorprendente Alpine A525, que superó a Lando Norris, Charles Leclerc y su Ferrari, Oscar Piastri con el segundo McLaren y Alexander Albon con Williams.

Fue una tanda limpia, sin incidentes ni detenciones, que les permitió a los equipos inicializar el trabajo en el Circuito Jeddah Corniche -6.174 mts.- que es el callejero más veloz del mundo.

Con una temperatura ambiente inicial de 30°C a las 16.30 horas locales que fue descendiendo un par de grados en los 60' minutos de tanda, los 49°C en pista en el comienzo, también fueron cediendo y marcaron una buena baja a 43° en los minutos finales. La evolución de pista también fue marcada.

Russel -Mercedes-, Sainz -Williams-, Hamilton -Ferrari-, Verstappen -Red Bull- y Tsunoda -Red Bull-, completaron el Top 10.

El otro compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, Jack Doohan finalizó 16° a 0.944s.

En el desarrollo, los 10' minutos iniciales nos mostraron que el calor y un trazado que necesitaba más goma, nos entregaban algunas pistas de lo que sucedería, poniéndonos a los McLaren al frente con Norris 1.30.454s, Piastri +0.113, Verstappen +0.148 y Gasly +0.736, ya mezclándose sin complejos en el frente de la batalla. Alonso, Russell, Sainz, Bearman, Tsunoda y Stroll, completaban el cuadro de los mejores diez.

La tanda corría su primer tercio, con todos los coches siempre sobre gomas 'medias', cuando Russell 1.29.674s se ponía como referencia con su Mercedes, igualando la mejor marca de FP1 en 2024. Y con 40' por delante, le seguían Norris +0.306, Verstappen +0.390 y Sainz Jr., en el Top 5. Tres minutos después, Gasly volvía a ponerse 4°, pero Tsunoda lo desplazaba cerrando la vuelta detrás con el Red Bull.

En los 30', fue la hora señalada. Cuando todas las máquinas comenzaron a colocar su neumáticos rojos (C5, en esta carrera, el penúltimo más blando de la línea Pirelli) para buscar la vuelta rápida. Piastri no bajó el tiempo del W16 por 34 milésimas, pero Norris 1.29.246s sí lo hizo. Con 'rojas', el inglés de 'la Estrella', también bajó por solo 56 milésimas y quedaba detrás. Leclerc y Verstappen, se ponían 4° y 5° pero a más de medio segundo.

Estaba claro que había que comenzar a ajustar las líneas de las trayectorias más hacia las paredes del desafiante pista. Gasly y Antonelli eran los que más cerca la pasaban a la 'chicana 2'. A solo 10 centímetros.

A close shave on the way to P1 for Gasly ??



You wouldn't want to get any closer to the inside barrier than that!#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VZI4P4RtoI