El reporte final y el balance de todos los equipos, tras las pruebas de Baréin

La Fórmula 1 nos ha dado su primer vistazo en pista con los 'Testing Days' en el Circuito Internacional de Baréin -5.412 mts.-. Tres días a doble jornada en los que los equipos, máquinas y pilotos han trabajado multiplicidad de tareas, buscando estar listos para el comienzo de la temporada (el 16 de marzo en Australia), pero fundamentalmente buscando la corroboración de que lo pensado, lo diseñado y luego construido tenga su correlato real en la pieza fabricada, que es el nuevo coche de cada escudería.

¿A todos les fue bien, en esa comprobación? ¿Todos alcanzaron las expectativas con sus creaciones para el campeonato que se aproxima? ¿Algunos las superaron y otros no las han alcanzado?

Un repaso por la visión de los analistas que han estado más cerca de las pruebas, nos ayuda a componer el cuadro de situación inicial de las escuadras y pilotos, para un balance previo.

/Inicio Código Embebido/

Lights go ?? pic.twitter.com/JgIA8MEf40 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 27, 2025

/Fin Código Embebido/

¿Cuál sería la grilla resultante de estos 'Testing Days'? -los tiempos más rápidos de las tres jornadas para cada piloto-

1º Carlos Sainz Williams 1:29.348 C3 Día 2 PM

2º Lewis Hamilton Ferrari 1:29.379 C3 Día 2 AM

3º Charles Leclerc Ferrari 1:29.431 C3 Día 2 PM

4º George Russell Mercedes 1:29.545 C3 Día 3 PM

5º Max Verstappen Red Bull 1:29.566 C3 Día 3 PM

6º Alexander Albon Williams 1:29.650 C4 Día 3 PM

7º Andrea Antonelli Mercedes 1:29.784 C3 Día 2 PM

8º Oscar Piastri McLaren 1:29.940 C3 Día 3 PM

9º Pierre Gasly Alpine 1:30.040 C3 Día 3 PM

10º Lance Stroll Aston Martin 1:30.229 C3 Día 2 PM

11º Liam Lawson Red Bull 1:30.252 C3 Día 2 PM

12º Jack Doohan Alpine 1:30.368 C3 Día 2 PM

13º Lando Norris McLaren 1:30.430 C3 Día 1 PM

14º Isack Hadjar Racing Bullls 1:30.675 C3 Día 2 PM

15º Fernando Alonso Aston Martin 1:30.700 C3 Día 2 AM

16º Esteban Ocón Haas 1:30.728 C4 Día 3 PM

17º Yuki Tsunoda Racing Bullls 1:30.793 C3 Día 2 AM

18º Gabriel Bortoleto Sauber 1:31.057 C3 Día 2 PM

19º Nico Hülkenberg Sauber 1:31.457 C3 Día 2 AM

20º Oliver Bearman Haas 1:32.361 C3 Día 3 AM

*AM = sesión de mañana ; PM = sesión de tarde

**Los neumáticos C3 son medios, los C4 blandos

#1 Williams, el gran 'ganador' de las pruebas

/Inicio Código Embebido/

A productive few days in the FW47 ??



Hear from Carlos after he topped the timesheets on Thursday in Bahrain ???? — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 27, 2025

/Fin Código Embebido/

Williams Racing ha comenzado el año de gran manera, incorporando al ya 'Top Driver', Carlos Sainz Jr., y a su nuevo espónsor principal 'Atlasssian' -empresa de software australiana- el acuerdo más importante en los cuarenta y ocho años de vida de la escuadra, según James Vowles.

Con estas fortalezas -el respaldo económico que no había tenido hasta ahora- y una alineación de pilotos de primerísimo nivel, quedaba por constatar que el trabajo técnico realizado para concebir el nuevo coche -FW47- fuera el acertado. Y llevarse la mejor vuelta con Sainz y el 6° con Alex Albon no solo lo ratifica -la vuelta del español mejora más de 9 décimas la clasificación 2024 del FW46 en la misma pista-, sino que los coloca al frente de 'la mitad del pelotón'. Sin dudas, el equipo al que mejor le salieron las cosas.

#2 McLaren, dominando sin dominar

/Inicio Código Embebido/

Three days in the MCL39 = complete ? pic.twitter.com/tdLOBqqfzT — McLaren (@McLarenF1) March 1, 2025

/Fin Código Embebido/

Encontrar a Oscar Piastri en P8 y Lando Norris en P13 como resultado de los tres días de pruebas solo significa que los máximos candidatos a los dos títulos se enfocaron en las tareas de ritmo, de análisis de confiabilidad y uso del nuevo MCL39, sin pretender llevarse la vanidad del mejor puesto de la lista de tiempos. El dato más destacado por los analistas para corroborarlo fue el simulacro de carrera del Día 2 de Norris que dejó a los demás practicados en la misma jornada a mas de 20s de diferencia. Impresionante, aunque ya lo habían hecho en 2024. Piastri también encabezó las simulaciones de carrera el último día y no hizo la vuelta más rápida de la última sesión por perder tiempo en la última curva. ¿A propósito?

#3 Mercedes, un buen final para Russell y buenas críticas para Antonelli

/Inicio Código Embebido/

Over and out from Bahrain. Next stop: Melbourne ?? pic.twitter.com/bq8weivXzS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 28, 2025

/Fin Código Embebido/

Tal vez, el de este año sea uno de los mejores comienzos desde el último campeonato de marcas ganado por 'la Estrella' en 2021. Atravesó algunos con desconcierto y muchos problemas. Quizás, por eso perdiera a su gran estrella Lewis Hamilton, que este año inicia su sueño de 'rojo' en Ferrari. Su nuevo W16 se mostró rápido y muy 'manejable' -contrariamente a lo que sucedía con el W15-, cerca de las Ferrari en ritmo y firmemente entre los tres primeros.

Habrá que verlo en las carreras, cuando el consumo de la goma sea una variante de limitaciones, pero las críticas de casi todos los analistas fueron muy buenas sobre el trabajo realizado por el novato Andrea 'Kimi' Antonelli que a los 18 años se pone al volante del coche de un siete veces campeón mundial. La primera impresión es que el joven no demostrado presiones y lo ha demostrado con los tiempos registrados. Y que a Russell le gusta el rol de líder, se lo ha puesto al hombro y salir a batir la marca de Max Verstappen en los últimos minutos del viernes y conseguirlo, es un buen botón de muestra.

#4 Ferrari se llevó todas las miradas con Hamilton y la SF-25 mostró potencial

/Inicio Código Embebido/

The work continues from here, see you on track in Melbourne ?? pic.twitter.com/0JQpIWuItp — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 1, 2025

/Fin Código Embebido/

El inglés súper campeón dejó en claro lo motivado que está y el enorme trabajo que le insume conocer su nuevo coche, como su nuevo equipo. Pero se siente en un renacer y su trabajo de las tres jornadas lo ha demostrado, Lewis se puso el 'overall' hizo toda la tarea, la dura y la que se disfruta para llevarse el segundo puesto general de las pruebas, superando por media décima de segundo a su compañero Charles Leclerc en la primera salida a pista de verdad, del año.

Para Lewis, la SF-25 le dio la mejor sensación que ha tenido sobre un monoplaza en una pretemporada en esta era del efecto suelo, una de las malas sensaciones que lo fueron separando de Mercedes: "Estoy disfrutando mucho del coche", les dijo a los periodistas.

Una sensación algo diferente es la que se lleva su compañero monegasco, luego de sufrir algunos avatares con el clima húmedos y el corte de energía de los días iniciales: "Han sido unas pruebas de pretemporada muy diferentes, debido a la inconstancia del tiempo en Baréin, lo que ha dificultado llegar a conclusiones reales", añadió Leclerc.

Bien puesta en la lista de los tiempos generales -P2 Hamilton y P3 Leclerc-, la SF-25 ha mejorado -según los informes del periodismo especializado- la degradación de la goma en el ritmo de carrera y con tanques cargados, pero en los simulacros de GP no estuvieron todo lo bien que esperaban.

"Volveremos a Maranello y pasaremos algún tiempo en el simulador para buscar los últimos detalles que podrían marcar la diferencia en Melbourne, pero también para correlacionar las sensaciones en el simulador con las del coche real. Estamos totalmente centrados en maximizar nuestro rendimiento durante la próxima semana y tengo muchas ganas de empezar la temporada", completó Leclerc.

#5 Red Bull regresa a la base con trabajos para hacer

Red Bull dio la primera gran sorpresa de la pretemporada de F1 2025 al llevar a las pruebas un coche de aspecto muy familiar y parecido al anterior. Pero los primeros comentarios sobre su RB21 en las pruebas de Baréin no han sido ideales y hasta el mismo Verstappen admitió que necesitan encontrar mejoras para el comienzo de la temporada si quieren pelear con McLaren.

El director, Pierre Wache, dijo: "No fue una prueba tan fluida como esperábamos y como esperaba el equipo, pero es mejor encontrar algunos problemas aquí que más adelante y es por eso que estamos aquí, para entender el auto. No estoy tan feliz como podría estarlo porque el auto no respondió como queríamos en algunos momentos. Pero va en la dirección correcta, solo que tal vez la magnitud de la dirección no fue tan grande como esperábamos y es algo en lo que debemos trabajar para la primera carrera y el desarrollo futuro".

Verstappen, que el año pasado dominó con claridad el comienzo de la temporada, no tiene dudas de que el equipo comenzará 2025 con dificultades: "Creo que no fue malo, pero al mismo tiempo todavía queda un poco de trabajo por hacer. Sin embargo, es lo que esperábamos y seguiremos trabajando e intentando mejorar.

"Con suerte, cuando lleguemos a Melbourne, aprenderemos un poco más al analizar todos los datos y ver dónde estamos. Es difícil saber cuál es el ritmo de cada uno, por lo que todavía tenemos un poco de trabajo por hacer. Estamos deseando volver a competir como es debido en Australia".

#6 Alpine también tuvo un buen comienzo

/Inicio Código Embebido/

#F1Testing done and dusted ?



Jack and Pierre review our three days in Bahrain ???? pic.twitter.com/738x3JtgMD — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 28, 2025

/Fin Código Embebido/

Si la escuadra de la marca francesa compara su comienzo de 2024 con este del 2025 debería sentir que está tocando el cielo con las manos. La escuadra que este año ha fichado al argentino Franco Colapinto como reserva, hace 12 llegó a estas pruebas con un coche lento, con sobrepeso y se enfrentaba a la perspectiva de ser realmente el equipo más lento de la F1, una experiencia humillante para cualquier equipo de fábrica. Pero esta vez, su coche de 2025 parece una evolución sólida del respetable coche de mitad de pelotón que el equipo pudo diseñar sobre el desastroso coche de lanzamiento de 2024 que mejoró notablemente en la parte final de la pasada temporada.

#7 Aston Martin ya tiene a Newey pero no avanza

/Inicio Código Embebido/

“We just need to keep innovating, coming up with new ideas and pushing forwards.”



Our CEO and Team Principal Andy Cowell debriefs #F1Testing in Bahrain. pic.twitter.com/V6K9qxGHbG — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 28, 2025

/Fin Código Embebido/

Claro, el genio inglés todavía no ha podido hacerse cargo de la gestión técnica integral de la escuadra y Aston Martin no parece estar siendo un buen soldado en la batalla del desarrollo. El objetivo principal del equipo con el AMR25 era crear una plataforma más amigable para el piloto que su predecesor y las primeras señales son positivas. El problema es que, como dice el nuevo jefe del equipo, Andy Cowell, "también hemos descubierto áreas que podrían mejorarse y necesitan más atención". Eso debería darle mucho en qué pensar a Adrian Newey cuando comience el lunes. Los problemas de salud de su piloto y dueño Lance Stroll tampoco ayudaron. Su descompostura del viernes descompaginó el programa de trabajo. La sensación es que lo tendrá duro, para avanzar hacia la parte delantera de la grilla, como está pretendiendo. Y que deberá exprimir lo mejor de Newey para conseguirlo.

#8 Racing Bulls con muchas vueltas y trabajo

Los coches de Faenza trabajaron mucho sobre la pista con sus dos pilotos. Las posiciones en los tiempos generales no fueron muy importantes -Isaac Hadjar P14° y Yuki Tsunoda P17- pero si acumularon una gran cantidad de vueltas. El francés, buscando la familiaridad con la F1 y su nuevo coches; y el japonés, completando los pasos de desarrollo que el equipo necesita acopiando información recogida en la pista. No está claro, con lo mostrado, el nivel con el que llegarán a Australia. Las primeras tandas allí, servirán para dilucidarlo.

#9 Haas estuvo centrada en su metódico programa y con un problema en la carrocería

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las tandas largas en lugar de buscar el rendimiento en esta prueba, fueron la característica de los tres días de trabajo de la escuadra americana basada en Inglaterra. Pero hay una cosa específica que el equipo necesita solucionar antes de Melbourne. Un extraño problema de carrocería lo ha afectado dos veces. En el shakedown del equipo en Silverstone, Esteban Ocon fue visto volviendo a boxes con parte de la carrocería de los pontones faltantes, mientras que Bearman tuvo los mismos problemas el viernes en Baréin cuando volvieron a desprenderse trozos.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, no reveló cuál fue la causa del problema, solo dijo que se había realizado una modificación con respecto al año pasado que era claramente "demasiado agresiva". Al igual que RB, todavía no vimos el verdadero nivel de sus coches.

#10 El Sauber sigue siendo el peor coche de la grilla

Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto tuvieron que esforzarse para hacer funcionar el C45 en estas pruebas de pretemporada. Algunos analistas fueron muy duros con lo que los coches de verde 'chillón' mostraban en la pista el primer día. Tras lo cual, el staff técnico hizo cambios de configuración que mejoraron las cosas significativamente, pero aún así el coche seguía siendo difícil. Y aunque ha buscado estar rápido en línea recta como virtud -liderando las marcas-, tampoco estar con la ventaja que mostraba aquel Williams de 2019 y ni siquiera la del Alpine a principios de 2024. Sauber bien podría encontrarse a la deriva una vez más. Poco ideal para el novato brasileño Gabriel Bortoleto o para el veterano Nico Hulkenberg, que en la lucha del pelotón del fondo de la F1 comienzan el 2025 con el auto más lento.

Cadena 3 Motor, con datos, reportes y fotografías de formula1.com, The Race, Autosport y Motorsport.