El día más afortunado para Norris, fue el más aciago de Colapinto en Silverstone

El inglés Lando Norris cumplió uno de sus máximos sueños y se alzó con la victoria en un Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 lleno de incidentes, con condiciones cambiantes de piso seco y mojado. El piloto de McLaren superó a su compañero Oscar Piastri, que marchaba en la punta cuando recibió una penalización de 10" segundos por desacelerar con brusquedad detrás del Auto de Seguridad, en una tarde llena de acción que también vio a Nico Hulkenberg de Sauber conseguir su primer podio en la F1. El evento inglés en el Circuito de Silverstone -5.891 mts.- batió su récord y reunió 500.000 espectadores, durante el fin de semana.

