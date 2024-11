Colapinto larga el Sprint desde boxes tras cambiar la suspensión de su Williams

El argentino Franco Colapinto de Williams Racing, que tuvo ayer una pésima clasificación para el Sprint del Gran Premio, resultando 20°, hoy partirá desde el 'pitlane' en la carrera de 19 vueltas -a las 11, hora argentina-, luego de que su equipo rompiera el régimen de 'Parque Cerrado' para realizar los trabajos de cambio de su suspensión delantera.

Franco fue claro cuando enfrentó a la prensa, tras el desencanto de su pobre performance en la Sprint Qualifying, señalando: “No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena, tenía cosas para seguir trabajando y mejorando porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto, no ayudan en nada”.

We have taken the opportunity to change the set-up of the suspension on Franco’s car in parc fermé, so he will now start today’s Sprint Race from the pitlane. pic.twitter.com/3BTSwvcW58