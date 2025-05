Caputo arremetió contra periodistas por rumores sobre su familia

Luis Caputo, actual ministro de Economía, calificó como "basuras humanas" a los periodistas que expusieron rumores falsos sobre su familia en relación al atentado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Durante una entrevista en un canal de streaming, expresó su descontento ante la difusión de noticias que involucraban a sus seres queridos en una supuesta financiación del ataque.

Caputo enfatizó que acusaciones de tal magnitud son inaceptables y se refirió en particular a quienes difaman a personas por intereses personales. "No debe haber una boludez más grande en el periodismo mundial que mi familia financió el ataque a la (ex) vicepresidenta. Yo pienso que esos periodismos son una basura humana", afirmó con firmeza.

Además, arremetió contra un ex titular de la Inspección General de Justicia, a quien no nombró, al describirlo como "atorrante" por cuestionar la actividad de sus hermanos en el sector inmobiliario. El ministro se quejaba de haber estado en el centro de la tormenta mediática durante la investigación sobre el atentado y las acusaciones que recibió, junto a su familia.

Caputo también afirmó: "un tipo que cobra por difamar a ese nivel a una persona es una basura humana" y lanzó críticas a un grupo de periodistas a quienes acusó de mentir por dinero. Este suceso marca un punto álgido en su carrera y evidencia las tensiones entre figuras del gobierno y la prensa.