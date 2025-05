Ángela Leiva habló en 'Intrusos' sobre su ruptura con Marcelo Weingandt, tras una intensa relación

Ángela Leiva, conocida por su trayectoria musical, conversó con el programa 'Intrusos' acerca de su reciente separación del futbolista Marcelo "Chelo" Weingandt. La artista, quien había entablado una relación intensa con el deportista, mencionó que ambos habían llegado a considerar la posibilidad de casarse en el futuro.

“Yo estuve muy triste. Sentí que era el indicado, después de todo lo que me pasó”, expresó Leiva, quien había decidido abrir su corazón nuevamente tras una difícil experiencia anterior con violencia de género a manos de su expareja.

La cantante lamentó la decisión unilateral de la ruptura: “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. Los planes eran juntos siempre, pero un día una de las partes decidió que no iba más. Fue una decisión unilateral y fue de él. Por eso quedé tan triste”, comentó.

Leiva, que acaba de presentar su nuevo tema "Ya me olvidé", dijo que el proceso de separación no fue sencillo: “Me comí un cuento hermoso en el cual yo era una reina enamorada y no pasó. No lo culpo. A veces son las formas y los tiempos y la responsabilidad afectiva”, reflexionó al finalizar la entrevista.