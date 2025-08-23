Canapino y una pole position con pinta de promesa de victoria para Chevrolet

Agustín Canapino convirtió en su 14ª ''pole position'' sus enormes ganas de vencer el domingo en el ''Gran Premio Shell de Buenos Aires'', la 10ª Fecha del Campeonato 2025 de Turismo Carretera que se disputa en el Autódromo 'Oscar y Juan Gálvez', donde también consigue la cuarta de Chevrolet en la temporada, todas a su nombre. El dominador de los entrenamientos, Christian Ledesma, con otro Camaro y siempre rapidísimo en el Circuito N°12 -5.641 mts.-, Juan M. Trucco fue 3° con el Dodge Challenger.

Canapino salió a pista con el 2° Cuarto Clasificatorio, cuando ya Trucco había colocado un buen tiempo que bajaba el récord de la pista de 2024. Y con su primera vuelta rápida de 1.29.036s a 228.083 Km/h se colocó adelante: "La vuelta salió redondita, perfectita. Hacer la 'pole' en el '12' es muy lindo, porque es mi circuito favorito. Me había quedado la espinita del año pasado, cuando me la sacaron a último momento, pero este año se dio. Nos vamos haciendo cada vez más fuertes, con las carreras", dijo el cuatro veces campeón con el 'Chivo' que quiere repetir.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una victoria, aún sin ganar la fase regular en la que -con los 2 puntos sumados hoy- está a 26 puntos de Julián Santero -Ford-, mañana sería la segunda del año y podría darle el privilegio de arrancar primera en el inicio de la 'Copa de Oro RUS'.

Detrás suyo, Ledesma sintió que no 'pegó el salto' que esperaba con la goma nueva y bajó Trucco pero quedó 2° a 0.200s. Y luego del Challenger ganador de 2024, se ordenaron Marcelo Agrelo -Toyota-, que es un gran candidato a la fase regular con esta clasificación, debido al retroceso de 5 posiciones de Santero, que se colocó detrás del quinto Elio Craparo -Dodge- y retrocede a la P11. Cuatro Ford Mustang completaron un Top 10 de lujo: con Mariano Werner, Agustín Martínez, Germán Todino y Mauricio Lambiris.

Sin cubrir las expectativas y muy lejos en los tiempos, quedaron: P25 J. Castellano, P28 M. Rossi, P29 Olmedo, P36 Chapur, P39 De Benedictis, P46 Ardusso, P48 Urcera y P49 Mangoni.

TC en Buenos Aires: Domingo 24 de agosto

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2dSa. Serie ,5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo

Cadena 3 Motor. Sobre informes del enviado especial a Buenos Aires, Marcelo Ingaramo. Con fotografías y datos de ACTC.