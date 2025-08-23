En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Chacarita

Santa Fe

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Omnicraft Puma Energy Lusqtoff GS BIO Todo Suspensión Capemi Corven Gobierno de Córdoba VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Canapino y una pole position con pinta de promesa de victoria para Chevrolet

El ''Titán'' avisó en la semana que no le importan los puntos, sino ganar la carrera y dio el primer paso al objetivo con su 14ª ''P1'' en TC. Ledesma, Trucco, Agrelo, Craparo y Santero, lo escoltaron.

23/08/2025 | 16:53Redacción Cadena 3

FOTO: Canapino, de Chevrolet, hizo la pole: "El '12' es mi circuito favorito"

Agustín Canapino convirtió en su 14ª ''pole position'' sus enormes ganas de vencer el domingo en el ''Gran Premio Shell de Buenos Aires'', la 10ª Fecha del Campeonato 2025 de Turismo Carretera que se disputa en el Autódromo 'Oscar y Juan Gálvez', donde también consigue la cuarta de Chevrolet en la temporada, todas a su nombre.  El dominador de los entrenamientos, Christian Ledesma, con otro Camaro y siempre rapidísimo en el Circuito N°12 -5.641 mts.-, Juan M. Trucco fue 3° con el Dodge Challenger.

Canapino salió a pista con el 2° Cuarto Clasificatorio, cuando ya Trucco había colocado un buen tiempo que bajaba el récord de la pista de 2024. Y con su primera vuelta rápida de 1.29.036s a 228.083 Km/h se colocó adelante: "La vuelta salió redondita, perfectita. Hacer la 'pole' en el '12' es muy lindo, porque es mi circuito favorito. Me había quedado la espinita del año pasado, cuando me la sacaron a último momento, pero este año se dio. Nos vamos haciendo cada vez más fuertes, con las carreras", dijo el cuatro veces campeón con el 'Chivo' que quiere repetir.  

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una victoria, aún sin ganar la fase regular en la que -con los 2 puntos sumados hoy- está a 26 puntos de Julián Santero -Ford-, mañana sería la segunda del año y podría darle el privilegio de arrancar primera en el inicio de la 'Copa de Oro RUS'.

Detrás suyo, Ledesma sintió que no 'pegó el salto' que esperaba con la goma nueva y bajó Trucco pero quedó 2° a 0.200s. Y luego del Challenger ganador de 2024, se ordenaron Marcelo Agrelo -Toyota-, que es un gran candidato a la fase regular con esta clasificación, debido al retroceso de 5 posiciones  de Santero, que se colocó detrás del quinto Elio Craparo -Dodge- y retrocede a la P11. Cuatro Ford Mustang completaron un Top 10 de lujo: con Mariano Werner, Agustín Martínez, Germán Todino y Mauricio Lambiris.

Sin cubrir las expectativas y muy lejos en los tiempos, quedaron: P25 J. Castellano, P28 M. Rossi, P29 Olmedo, P36 Chapur, P39 De Benedictis, P46 Ardusso, P48 Urcera y P49 Mangoni.

TC en Buenos Aires: Domingo 24 de agosto

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2dSa. Serie ,5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo

Cadena 3 Motor. Sobre informes del enviado especial a Buenos Aires, Marcelo Ingaramo. Con fotografías y datos de ACTC.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho